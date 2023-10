Sigurno ste nekada čuli za pojam zaštićenih stanara. Ali, ako niste lično uključeni u priču o zaštićenim stanarima onda verovatno i ne znate tačno kako je država u prošlosti zaštitila njihovo pravo da žive u tuđim stanovima.

Sa jedne strane dakle imamo njih, a sa druge vlasnike tih stanova koji traže svoju imovinu. Danas se u prostorijama privredne komore održava javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o stanovanju koji se itekako tiče i vlasnika i zaštićenih stanara. I čini se da nikada nisu bili dalje od dogovora jer dok zakupci traže da se nacrt zakona povuče iz javne rasprave i predlažu lex specialis, vlasnici insistiraju da se ovi isele u stanove koje će im obezbediti opštine do kraja 2026.

Ima li mogućnosti za dogovor i kako smo došli do situacije da obe strane misle da su njihvi zahtevi utemeljeni u zakonu govotili su i emisiji Puls Srbje advokat udruženja vlasnika Bojan Čedić i Majom Nešić iz udruženja stanara.

foto: Kurir televizija

- Najpre da objasnim kako je ovaj problem uošte nastao. Za to je potrebno da se vratimo u 1945. godinu. Beograd je bio srušen. Za tadašnji manji broj stanovnika nije bilo dovoljno krova nad glavom. U svaku sobu se useljavala po jedna porodica. Ljudima koji su imali višak stambenog prostora koji im je oduziman, da bi se useljavali ljudi bez mesta stanovanja - rekao je Čedić i dodao:

- Onda imamo pedesete i šezdesete godine kada dolazi do gradnje u Jugoslaviji kada se taj problem nikako nije rešio. 1955 su stanovi vraćeni vlasnicima sa stanarima u njima. Do 1988. godine je bio izjednačen položaj stanara u državnim i privatnim stanovima. 1988. Država je obavezala sama sebe da isprazni stanove i da ih vrati vlasnicima, a da stanarima obezbedi stanove u kojima bi oni nastavili da žive.

02:59 PROBLEM VLASNIKA I ZAKUPACA STANOVA NIJE REŠEN OD 1945. GODINE! Advokat Čedić: Država nije regulisala prava ni jednih ni drugih

- Računalo se na tadašnji fond organa lokalne samouprave. Rok je bio do 1993. Ništa nije urađeno i rokovi su se produžavali. Došli smo do 2017. kada je stupio na snagu zakon gde se obavezuje da se ovaj problem do 2026. reši tako što će se zakupcima stanova u privatnoj svojini obezbediti stanove za preseljenje.

