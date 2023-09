PODSTANARIMA U SRBIJI PRETI NOVO POVEĆANJE KIRIJA: Novi Zakon o stanovanju neće udariti po džepu samo stanovdavce

Iako u Srbiji postoji oko 123.000 stanara, kako je utvrđeno poslednjim popisom, porez na rentiranje stanova platilo je svega 2.000 stanodavaca. Ipak, ukoliko bi se sa Izmenama Zakonom o stanovanju ova oblast uredila, kako upozoravaju stručnjaci, najverovatnije će se veći trošak preliti na stanare, tj. tih 20 odsto poreza će biti uračunato u kiriju. kirije, tj. one će biti veće.

Izmene Zakona o stanovanju i uvođenje obaveze za profesionalne upravnike da dostavljaju podatke o rentiranim stanovima mogao bi da bude jedno od rešenja. Sa druge strane, u poreskoj upravi se razmatra uvođenje elektronskog registra.

- Problem je što se u zemlji Srbiji, na žalost, sve prebaci na podstanare, i plašim se da će tako biti i u ovom slučaju. Ja sam izneo predlog koji bi mogao biti zanimljiv, da država da dve godine grejs period, i da niko ne plaća porez, što se tiče vlasnika stanova. Da se u tom periodu svi podstanarski ugovori overe, soleminizuju kod javnog beležnika, da se sve rangira kroz katastar i posle toga da se porez smanji na 10 odsto. Jer je bolje da se da manji porez i masovna naplata, nego ovako mi imamo 130.000 podstanara i 2.000 zakupaca, to nema smisla i tu i država gubi - kaže Milić Đoković.

Ail on i upozorava da treba razlikovati one koji izdaju samo jedan stan i njima odrediti minimalan porez, od onih koji imaju 3, 5 i 10 stanova za izdavanje i kojima je to biznis, njima treba naplatiti kao da su firma.

- Ukoliko stanodavci prebace taj porez na podstanara, time se ne postiže ništa, samo se podstiče sivo tržište, upozorava on.

Cene rentiranje stanova, zakupcima, visoke su. Onima koji kupuju stanove da bi ih rentirali to je, kažu ekonomisti, odličan način da zarade. Upravo oni i dižu cene. Na ruku im ide i to što su inspekcijske kontrole retke.

- U Srbiji postoji nizak poreski moral. Ako prijavite, potpišete ugovor i registrujete, morate da plaćate porez na prihod, koji iznosi 20 odsto na prihod od davanja nepokretnosti u zakup. I dalje je zato u polusivivoj zoni i ne znamo koliko ima ukupno nekretnina koje se izdaju - objašnjava ekonomista Mihailo Gajić iz LIBEК-a.

