KIRIJE NA OVE 4 LOKACIJE U BEOGRADU KAO U NJUJORKU ILI PARIZU: Na ovim mestima najam i do 200 evra! Ovo je detaljni cenovnik

Trenutno najskuplji stan koji se izdaje na oglasniku Sasomange nalazi se u Beogradu na vodi, a reč je o nekretnini od 350 kvadrata koja košta 9.000 evra. Najskuplje nekretnine u prestonici su na centralnim gradskim lokacijama, na Obilićevom vencu, Dedinju, kod Hrama Svetog Save ili Beogradu na vodi, i njihovi iznosi dostižu vrtoglave cene, što su solidni iznosi čak i za svetske metropole Njujork ili Pariz, kaže za Kurir Katarina Kuzmanović, head of real estate na Sasomange.rs.

- Od početka godine cena stanova za najam jeste znatno skočila, u nekim situacijama i na nekim lokacijama i duplo, što je uzrokovano dolaskom ruskih i ukrajinskih državljana. Potražnja je tada zaista znatno prevazilazila ionako slabiju ponudu stanova za najam u prestonici i u tom momentu je na tržištu nedostajalo nekoliko stotina nekretnina da bi se zahtevi podmirili. Nakon toga smo ušli u period smirivanja i došlo je do nekih blagih korekcija cena, kako je i potražnja opadala - kaže Kuzmanovićeva i dodaje:

- Međutim, iako se moglo čuti da će doći do drastičnog pada, situacija je ipak drugačija i možemo reći da smo se vratili u normalne tržišne tokove. S obzirom na to da je počela sezona studentske potražnje za stanovima, koja traje od početka avgusta pa sve do prvih oktobarskih dana i početka predavanja, ovih dana je ponovo veoma teško pronaći dobar stan za najam.

Stanovi se brzo izdaju

Prema njenim rečima, iako u oglasima ima solidan broj nekretnina, odnosno stanova za izdavanje - 7.300 oglasa za Beograd, oko 1.700 za Novi Sad i nekoliko stotina u Nišu i Kragujevcu, situacija je takva da se stanovi jako brzo izdaju, a da se one najbolje nekretnine i nekretnine s dobrom cenom izdaju u roku od dva-tri sata.

- Trenutno je velika navala studenata i neki osećaj je da se znatno više njih ove godine aktiviralo u potražnji nekretnine nego prethodne godine. To sigurno možemo objasniti time da je ogroman deo njih prošlog leta izgubio trku s Rusima i Ukrajincima, koji u tom momentu nisu pitali koliko nekretnina košta i nudili su znatno više novca za rentu od onoga što se tada tražilo, a samo kako bi došli što pre do stana. Ovog leta stranih državljana ima znatno manje i studenti imaju priliku da promene ili nađu stan - rekla je Kuzmanovićeva i dodala da su najtraženiji jednoiposobni i dvosobni stanovi u centru grada, na Novom Beogradu, Vračaru, kao i na lokacijama oko fakulteta:

- Pad cena je zabeležen sa smanjenjem potražnje kod ruskih državljana, međutim, pad se zaustavio, a stao je na nivou koji je viši nego pre njihovog dolaska. Cene rente poslednjih godina nisu pratile porast cena kupoprodaje nekretnina, koje su otišle u nebo, i svakako je bilo pitanje momenta kada će renta krenuti s rastom. Dolazak Rusa je samo ubrzao proces i ono što je prirodno bilo očekivano.

Ipak, ističe i da će studentska potražnja za stanovima trajati još mesec i po dana te i da ćemo se nakon toga vratiti u normalne tokove, sa stabilnom potražnjom i relativno manjom ponudom.

Pad kirija u Rakovici i Mirijevu

- Cenovno, očekujem takođe stabilan period, cene su u stagnaciji, ne očekujem nikakav dalji pad, eventualno možemo u okviru nekih popularnih lokacija očekivati možda blagi porast, ali u globalu, situacija će biti kao što je i sada. Pad cena je zabeležen na najmanje traženim lokacijama, dok je na onim popularnim pad bio sporadičan, ali čini mi se da se i on negde izgubio u poslednjih nekoliko nedelja. Novi Beograd i Beograd na vodi su vodeći kada su cene zakupa u pitanju, naročito kada govorimo o luks novogradnji, gde se za dvosoban stan traži u proseku od 1.000 do 1.300 evra, dok cene za trosobne stanove u proseku idu do nekih 2.000 evra mesečno - navodi naša sagovornica i nastavlja:

- Pad kirija je zabeležen na Karaburmi, Mirijevu, u Rakovici i rubnim delovima gradova, koji su usled nedostatka nekretnina na popularnim mikrolokacijama profitirali. Sada, kada je potražnja kod Rusa manja, cene su prilagođene džepu naših zakupaca, ali ipak nešto veće nego, recimo, početkom prethodne godine. Beograd je svakako najskuplji grad kada je iznos rente u pitanju, ali, s druge strane, još uvek stan možete dobiti i za stotinak evra mesečno.

Najskuplje kirije se odnose na nekretnine na centralnim gradskim lokacijama, na Obilićevom vencu, Dedinju, kod Hrama Svetog Save ili u Beogradu na vodi. Ti iznosi dostižu vrtoglave brojeve i to su solidne cene čak i za svetske metropole, kao što su, recimo, Njujork ili Pariz. Trenutno najskuplji stan u ponudi nalazi se u Beogradu na vodi, reč je o nekretnini od 350 m˛, koja košta čak 9.000 evra. Stan se nalazi na 18. spratu i cenu su uključena četiri parking mesta.

Za manje od 200 evra sutereni

Takođe, druga najskuplja nekretnina se nalazi na Obilićevom vencu, a radi se od saloncu s dva parking mesta koji mesečno košta 7.500 evra.

Savet Budite brzi u potrazi - Ljudima savetujem da budu brzi! Zaista, naročito u sezoni kao što je sad, stanovi se izdaju u istom danu kada se oglase, nekada i na neviđeno. Morate pratiti oglase svakodnevno, više puta u toku dana, a ukoliko ste u oglasima na portalu Sasomange pronašli ono što vam odgovara, morate pozvati odmah i zakazati gledanje. Verovatno neki od zakupaca računaju i da kroz pregovore mogu da obore cenu kirije, ali mislim da za to nema puno prostora. Moj savet je da, ako vam se stan zaista dopada, budete spremni i da malo podignete budžet i date nekoliko desetina evra više kako biste došli do odgovarajuće nekretnine - savetuje Kuzmanovićeva.

- Ipak, za prosečnog građanina ti iznosi nisu dostupni i kada pričamo o Beogradu, neka prosečna renta se kreće u rasponu do 600-700 evra, odnosno, u praksi najtraženiji su stanovi od nekih 200 do 500 evra mesečno. Za iznos manji od 200 evra morate ići na periferiju, u malu nekretninu, skromnije opremljenosti i stanja, često i u suterenu. U drugim gradovima cene su niže, ove gornje pogotovo, tako da pričamo o brojevima od nekih minimalnih 80 do 100 evra, pa do oko 1.000 za luks nekretnine na centralnim lokacijama Niša, Kragujevca, dok je Novi Sad nešto skuplji i iznosi se kreću do 4.000 evra - zaključuje Kuzmanovićeva.

