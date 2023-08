KUĆU, VAJAT, 7 HEKTARA I 400 STABALA VILJAMOVKE DAJE JER DECE NEMA: I 20.000€ preko! A zauzvrat traži samo jedno! Evo gde je kuća

Na samo 15-16 kilometara od Gornjeg Milanovca nalazi se selo Cerova, a u njemu imanje na 7 hektara sa 400 stabala kruške viljamovke.

Kuća, vajati, traktor, prikolica, kombajn, voćnjaci, pomoćne prostorije i u njima sam-samcijat - jedan čovek.

Sad su mu 73, ali on već misli o budućnosti kad više ne bude mogao sam jer dece, nažalost, nema. Međutim, ima ponudu koja je preneta preko Jutjub kanala Povratak na selo u kojem često možemo videti ne samo kako se živi na selu nego i nekretnine koje mahom stariji vlasnici nude na prodaju bez posrednika.

1 / 5 Foto: Youtube Printscreen/Povratak na selo

Vlasnik je rad da svoj imetak proda ili još bolje da sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju gde bi na kraju čitavo imanje pripalo onome ko bi se do kraja brinuo o njemu. On bi imao svoje prostorije, a budući ugovarači imali bi svoje.

Kuća foto: Youtube Printscreen/Povratak na selo

U tom slučaju on bi čitavo imanje sa svim objektima i mehanizacijom, plus 20.000 evra, dao onome ko bi se brinuo o njemu do kraja života.

Vajat foto: Youtube Printscreen/Povratak na selo

S obzirom da je imanje seosko ima tu i alata, mašina... Kuća ima kupatilo i trofaznu struju. Ko voli selo, zemlju i vodi da radi, a nema svoj krov nad glavom, mogao bi odmah da se skući a jednog dana i da postane gazda.

Kurir.rs/Youtube Povratak na selo