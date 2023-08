DO KAMPERA GOTOVO NEMOGUĆE DOĆI: Jeftinijii su od hotela i rezervisani godinama unapred! Sve što treba da znate o iznajmljivanju

U jeku turističke sezone, i kada svi pričaju o cenama najama apartmana i hotelskih soba, malo je poznato da veliki broj naših građana, ali i stranih turista, isključivo putuje i letuje u kamperima!

Poput aranžmana za Grčku, Tursku ili Egipat koji su bili rasprodati još krajem prošle i početkom ove godine, kamperi su u ovom trenutku gotovo nedostupni, odnosno – nema ih danas za sutra!

"Godinama su rezervisani unapred"

Jedan od korisnika društvene mreže "Tviter" nije krio čuđenje kada je odlučio da iznajmi kamper za ovo leto, ali je dobio odgovor da je prvi slobodan termin tek za četiri meseca.

- Razmišljali smo da izrentamo kamper na 15 dana i obiđemo Istru, Sloveniju i severnu Italiju. Nađemo firmu iz Beograda. Super, mislim, ko normalan renta kampere, birali čak i boju kampera koji su bili na sajtu. Pozovemo, prvi slobodan termin – novembar – glasi tvit.

Usledili su komentari da je „bukvalno cela Evropa preplavljena kamperima“, zatim da su „već godinama kamperi rezervisani unapred“, da je očigledno da „kamper kultura stigla i do nas“, ili „iznajmljuje moj kum, ali mislim da je slobodan tek krajem avgusta“, „“kamperi su nešto najbolje, mi ih rentamo u Rumi“, „kamperi su majka, razmišljam da prodam sve i da pazarim jedan...“.

foto: EPA/JEROEN JUMELET

U inostranstvu skuplji, ali jeftiniji od hotela

Čak je objavljen i predlog da „avionom ode do Italije i da iznajmi kamper kod Venecije, gde se nalazi kamp sa milion kampera“.

Zanimljivo je i da pojedinci tvrde da trenutno zaista može da nađe kamper van granica naše zemlje na pojedinim rutama, da su skupi, ali ipak jeftiniji od hotela. Saglasni su da nema smisla kupovati kamper, jer se ipak isplati iznajmiti ga.

Koji su uslovi, koliko košta iznajmljivanje, gde naši turisti najčešće idu, zašto u ovom trenutku nema slobodnih kampera u Srbiji odgovorili su ljudi koji se bave rentiranjem ovih vozila. Pojedini nude mnogo više od osnovne usluge, edukuju građane za ovu vrstu turizma, i kako kažu: još od korone u ovo doba godine je gotovo nemoguće naći slobodan kamper.

I stranci rentiraju kampere u Srbiji

- Još u aprilu bude takva situacija i svaka sezona je takva. Od perioda sa koronom dobijamo po više mejlova u toku dana i poziva, kontaktiraju nas i stranci, obično sa područja Balkana. Trenutno nemamo nijedan slobodan kamper – kaže Nenad Simić iz „BM Transport“ u Beogradu.

Prema njegovim rečima kamperi se najčešće iznajmljuju na sedam, deset, petnaest dana, a stranci ih često uzimaju na mesec dana i obilaze celu Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje u regionu.

Cenovnik zavisi od sezone i vozila

Zanimljivo je da postoji i mogućnost dostave kampera na adresu, kao i na aerodrome u Srbiji, što se naplaćuje dodatnih 50 -100 evra, dok je rentiranje kampera po danu od oko 70 do 150 evra. U jednoj od ponuda se navodi da za cenu od 70 evra u niskoj sezoni, koja traje od 1. novembra do 31. marta, za četiri odrasle osobe i dva deteta, sa klimom, alarmom i GPS-om, gratis se dobija tečnost za toalet, plinska boca i drugo, a iznos depozita je 800-1.000 evra, zavisi od vozila.

U srednjoj sezoni, od 1. aprila do 31. maja, i od 01. do 31. oktobra, cena po danu je 85 evra, dok se visokom sezonom smatra period od 1. juna do 30. septembra, i cena po danu je 100 evra. Popust za više od sedam dana najma je pet odsto, a za više od deset dana deset odsto.

Bez termina do kraja avgusta

Jovana Paravinja, direktor sektora vozila u „Etno kampu“, sa sedištem u Rumi, kaže da trenutno nemaju slobodnih kampera. I neće ih biti do kraja avgusta.

- Poslednja nedelja avgusta je prvo slobodno vozilo. Uglavnom sezonski, jun, jul i avgust su meseci kada se najviše rentiraju i u tom periodu su svi termini popunjeni. Naravno, kroz celu godinu se proteže rentiranje, i kada su u pitanju skijanja ili prolećni i jesenji obilasci metropola. Često se dešava da se ljudi odluče na putovanje kamperom i uglavnom se vraćaju vrlo zadovoljni. To je najbitnije – kaže Jovana Paravinja.

Leti ture od 7, 10, 15 dana ili produženi vikendi u proleće i jesen

Cela letnja sezone prolazi u turama od sedam ili petnaest dana, ali uglavnom su u pitanju duži periodi, dok u jesen ili proleće rentiranje ide i za produžene vikende, od petka do ponedeljka.

- Kamper se ne iznajmljuje kao smeštaj, već se iznajmljuje kao „rent a car“, a sa druge strane daje i dodatnu opciju jer unutar kampera postoji sve što je potrebno, kuhinja, kupatilo, dnevni boravak, spavaće sobe, kabina, najveći broj ima velike boksove za pakovanje stvari, imaju grejanje, hlađenje, i sve što je neophodno za vožnju i život. Neki su za dvoje ili troje ljudi, neki za četvoro ili petoro – kaže Jovana Paravinja.

Porodično ili s društvom na kampovanje

Procenjuje da kampere najčešće iznajmljuju ljudi sa decom, tačnije porodice, organizuju se i parovi ili društvo. Tokom leta na jedan kamper obično bude 4-5 ljudi koji mogu biti porodica ili prijatelji. Upiti stižu i za rentiranje manjih kampera, za po dvoje, ali kada neko odluči da idu samo sa još nekim odgovora mu obično i veći model kuće na četiri točka.

Jedna od ponuda, potpuno novog extra luks kampera, glasi, u visokoj sezoni, kojom se smatra period od 15. juna do 15. septembra, 16.200 dinara, dok je tokom niske i srednje sezone cena 11.280 i 13.680 dinara.

- Cena zavisi od sezone i od vozila i kreće se između 90 i 140 evra. Svaki put kada je u pitanju duži vremenski period rentiranja odobravaju se popusti. Vozila su još uvek u garantom roku, osigurana su i potpuno opremljena. Klijenta šaljemo na put sa posteljinom, posuđem, i svi što mu je neophodno, kao da ulazi u smeštaj i nosi samo lične stvari – objašnjavaju u „Etno kampu“.

Sve više novih kampova

Uz kamper se može dobiti i mnogo dobrih saveta za putovanje i lokacije.

- Najčešće ljudi iznajmljuju kamper da bi išli leti u Grčku, Italiju, u Istru, ali i Španiju. Često se odlučuju da obilaze sajmove ili festivale kamperima i velike koncerte. To je popularno tokom cele godine, dok su leti to destinacije koje izlaze na more. Zimi je Srbija vrlo popularna, ide se na Kopaonik, Zlatibor i Taru. I u našoj zemlji se infrastruktura za kampere podiže na viši nivo. Svake godine se otvori novi kamp ili kamp stop, i to je jako dobro. Čim ima infrastrukture onda će se pojaviti i korisnici ovakvog tipa turizma – zaključuje.

Cenovnik kampovanja u Srbiji

Cene kamp parka u Srbiji, na Fruškoj Gori su, prema cenovniku koji se nalazi na sajtu, 550 dinara za boravak odrasle osobe, 300 dinara za decu od 7 do 14 godina, besplatno je za decu do 7 godina, postavljanje kampera je 650 dinara, mesto za veći šator je 400, a za manji 300 dinara. Mesto za kamp prikolicu je 600 dinara, iznajmljivanje kamp prikolice je 1.000 dinara, korišćenje mašine za pranje i sušnje veša je po 300 dinara.

U kampu kod Bele crkve mesto za kamp vozilo ili prikolicu je 800 dinara, za manji šator 200 dinara, veći 400. Za kućnog ljubimca se plaća 300 dinara, priključak za struju je 100 dinara, postoji i usluga korišćenje veš mašine i sve drugo što je neophodno za kampovanje.

(Kurir.rs/Blic)