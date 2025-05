Pošto je rano stekao reputaciju uspešnog, iako pomalo dosadnog, generalnog direktora, Norvežanin Helge Lund se sada našao u centru korporativne drame ne u jednoj, već u dve od najvećih evropskih kompanija.

Šezdesetdvogodišnji bivši konsultant kompanije „Mekinsi“ postao je meta kritika nezadovoljnih akcionara naftne i gasne grupacije „BP“, ali i proizvođača lekova „Novo Nordisk“, kao predsednik obe kompanije.

U „BP“-u, Lund je predsedavao odborom koji je promenio i strategiju i izvršne direktore kompanije, suočen sa pritiskom velikog aktivističkog akcionara i izazivajući proteste nekoliko velikih, ali tradicionalnijih akcionara. U „Novo Nordisk“-u, u početku je uspešno vodio ovu dansku grupu na njenom brzom usponu do pozicije najvrednije u Evropi, jašući na talasu ogromne potražnje za njihovim pionirskim lekom za mršavljenje, ozempikom. Međutim, tokom prošle godine cena akcija kompanije se prepolovila, što je kulminiralo šokantnim smenjivanjem njenog popularnog generalnog direktora.

Lund je jedan od vodećih evropskih industrijalaca. Ali, može li povratiti poverenje akcionara u dve tako važne kompanije? Prema rečima akcionara, izgleda da će imati mnogo posla. Kretanje cena akcija obe kompanije sugeriše da su njihovi stavovi reprezentativni.

Foto: Shutterstock

- U proteklih šest do 12 meseci nije dobro radio. Simpatičan je i prijateljski nastrojen, ali nije dovoljno zahtevan. Njegovo vreme ističe - kaže jedan manji danski akcionar u kompaniji „Novo“. A jedan akcionar „BP“, značajan evropski institucionalni investitor, dodaje:

- Ne vidimo odbor koji je radoznao, koji je prijemčiv prema akcionarima, i koji dovoljnopreispituje menadžment.

Stekao slavu u Norveškoj

Nekadašnji rukovodilac farmaceutske kompanije stekao je slavu u svojoj rodnoj Norveškoj kao mladi izvršni direktor kompanije „Statoil“, vodeće nacionalne kompanije u oblasti naftne i gasne industrije, tokom jedne decenije, sve do 2015. godine. Pod njegovim rukovodstvom je „Statoil“ — od tada preimenovan u „Ekvinor“ progutao naftne operacije lokalnog rivala „Hidro“ i proširio se na međunarodno tržište, iako je ovaj drugi uspeh postao kontroverzniji zbog rekordnih gubitaka u američkom poslovanju.

Njegova karijera rukovodioca u drugim kompanijama je bila kratkotrajna, ali izuzetno unosna – došao je na čelnu poziciju „BG grupe“ 2015. godine, samo osam nedelja pre nego što je „Rojal Dač Šel“ objavio njeno preuzimanje. Lund se zatim preselio u svet neizvršnih direktora i 2018. godine postao predsednik kompanije „Novo“, u to vreme pristojno velikog, ali prilično neuzbudljivog proizvođača lekova za dijabetes. Zajedno sa glavnim izvršnim direktorom Larsom Fruergardom Jergensenom, nadgledao je poslovanje u izvanrednom periodu kada je „Novo“ dospeo u svetske medije zahvaljujući svojim lekovima za mršavljenje. Cena njegovih akcija porasla je više nego šestostruko do 2024. godine. Međutim, prošla godina je bila mnogo teža, jer je žestoka konkurencija kompanije „Eli Lili“ dovela do pada kako rasta profita, tako i cene akcija.

Foto: Shutterstock

Lund je objavio odlazak Jergensena, što je izazvalo frustraciju kod nekih akcionara koji mu zameraju da nije dovoljno jasno zbog čega je preduzeo tako drastičan korak.

- Želeli smo jačeg predsednika, koji gura menadžment napred. Zabrinuti smo da su ga u tom poslu omeli problemi u „BP“-u - kaže jedan danski investitor.

Najveći izazov Helge Lunda

Lund je odbio da komentariše, kao i „BP“ i „Novo“. Ipak, oni koji podržavaju Norvežanina veruju da je on uspeo da posveti dovoljno vremena obema kompanijama, unoseću širu perspektivu koja može da koristi i „Novo“-u i „BP“-u. Najveći izazov sa kojim se suočio je verovatno došao iz britanske naftne i gasne kompanije, čiji je predsednik od 2019. godine. Lundov posao je bio da nadgleda dve tranzicije – ka obnovljivim izvorima energije, i regrutovanje novog izvršnog direktora – ali je posustao u

obe. Velika promena strategije iz 2020. godine kada je objavljeno okretanje ka obnovljivim izvorima energije, poništena je ovog februara, a „BP“ je otpustio Bernarda Lunija, koga je Lund podržao, sa mesta izvršnog direktora 2023. godine, zbog svesnog

obmanjivanja odbora u vezi sa ranijim odnosima sa kolegama. Tokom prošle godine, cena akcija „BP“-a pala je za četvrtinu.

Foto: Profimedia

Njegovi saveznici tvrde da je to bio buran period za „BP“, obeležen vanrednim događajima, od pandemije kovida i ruske invazije na Ukrajinu, do Lunijevog odlaska i dolaska hedž fonda Eliot Menadžment, koji se zalaže za to da kompanija smanji potrošnju usmerenu na obnovljive izvore energije.

Međutim, četvrtina glasova na Lundovom ponovnom izboru u aprilu bila je protiv njega, uprkos njegovom obećanju da će napustiti poziciju, najverovatnije do sledeće godine, i to je bilo najveće protestno glasanje protiv predsednika jedne kompanije u sastavu indeksa FTSE 100 u poslednjih pet godina. To pokazuje da mnogi akcionari nisu raspoloženi da oproste „BP“-u. Ako se pad cena akcija „Novo Nordiska“ ubrzo ne preokrene, akcionari danske kompanije će verovatno biti sličnog mišljenja.