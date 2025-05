Od tora u dvorištu, do pašnjaka na padinama Cera, koze i domaćin svaki pedalj staze i puta znaju. U prirodu na ispašu koja je ključna u proizvodnji, Vladimir stado izvodi svakog dana. Kaže da koze, samo koprivu ne vole da jedu.

- Verujte mi, sve je teže nego čuvati ove koze, i boraviti sa njima ovde u prirodi. Ovo je opuštencija, kako za njih, tako i za nas. Mleko dobijeno od ovih koza, dobijeno ovakvom ishranom je sigurno nešto najzdravije što se može naći na tržištu. Ovako provodimo svaki dan, dva puta dnevno, pre podne, i popodne. Proizvodi su bez ikakvih dodataka, boje, arome, konzervanasa. Od samog starta smo išli na to, da radimo nešto prirodno . Da budemo svoji, i posebni, i možemo slobodno reći da smo uspeli u tome - navodi Vladimir Dobrić iz Bele Reke.

U kvalitet sira i surutke, kupci su se odavno uverili, a sada je to potvrdila i komsija Novosadskog sajma, na kojem su prvi put izlagali . Najveće priznanje - Velika zlatna medalja za mladi sir .

- To je punomasni sir, u suštini, na tržištu i u Srbiji je jako malo punomasnog sira. Sve su to sirevi sa delimično obranom mlečnom mašću. Ovo je specifično, jer je punomasni sir, i specifično je način kako dobijanja samog mleka, na ispaši svakog dana, tako i same prerade - objašnjava Vladimir Dobrić iz Bele Reke. Dodaje: