- Slikanje na svili mora da se radi brzo, jer se boja brzo suši. Potrebni su velika preciznost i koncentracija. Može da se radi na mokroj i na suvoj svili, ali ne sme da se greši, jer nema ispravke. Slično je kao kod akvarela. Treba dobro poznavati uklapanje boja. Za postizanje određenih efekata koristim neke "pomagače" da bi se boja lepše razlivala: krupnu morsku so, slanu vodu i alkohol . Komad materijala mora da se razvuče na ramu, posebno kad se oslikavaju marame - detaljno opisuje umetnica.

- Trajnost boje postiže se peglanjem preko pek-papira, zatim pranjem u blagom rastvoru sapunice. Nema jakog stiskanja i ceđenja, to se postiže uvijanjem u peškir koji upija vodu. Na kraju sledi završno peglanje – otkriva Šalgova.

Magija koja nastaje mešanjem boja i njihovo prenošenje na platno očarali su je kao devojčicu, dok je gledala kako to radi otac njene najbolje prijateljice, slikar Radivoje Berbakov. Oduševljeno je posmatrala čaroliju koja nastaje kada četkica počne da šara praznu podlogu i divila se veštim potezima umetnika .

Srce na platnu

- Nisam se usuđivala da bilo šta pitam. On je bio ćutljiv, a ja stidljiva. Očarana sam bila bojama, četkicama, slikama. Posmatrala sam njegova platna kad se vraćao iz atara gde je često odlazio da slika pejsaže. Pitala sam se kako može da naslika sjaj u vodi. Mnogo kasnije otkrila sam da su to samo dva poteza četkom - priseća se Smiljana.

- Sama sam se pripremala za prijemni. Profesori su bili u čudu kada su to saznali. Kroz školu su uvek govorili da su moji crteži najbolji, ali nikada nisu objašnjavali šta je to kod mene dobro, nisam dobijala dodatne smernice, nisu mi govorili gde grešim, nisu mi bili posvećeni. Završila sam tu školu, ali nisam znala šta je to kod mene toliko dobro, a bila sam mnogo zainteresovana za dalje učenje. Akademiju umetnosti nisam uspela da upišem i zbog toga sam patila, ali nisam prestala da slikam. Naprotiv, svakodnevno sam radila - navodi Šalgo.