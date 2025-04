Znam, nije moguće, ali verujem da bi bilo opuštajuće. Potpuni je mit da su mali gradovi dosadni. Ako negde žuriš, nigde nećeš zakasniti u malom gradu. Osim ako planiraš da zakasniš ili ako ti je to navika.

„Prošlog leta sam odlučio da provezem bicikl kroz grad, i to je bilo kao vožnja kroz sećanja“, govori Marko, lokalni preduzetnik. „U Sremskoj Mitrovici, sve je na dohvat ruke.“

Stanovnici velikih gradova verovatno nikada neće doživeti osećaj poznavanja skoro svakog ko deli njihovo mesto stanovanja. Neki to mogu smatrati nedostatkom pre nego prednošću, ali verujem da je dobro poznavati mnoge ljude, posebno ako ste u dobrim odnosima sa njima.

"Iako nije lako naći posao u malim mestima, činjenica je da ljudi u Sremskoj Mitrovici brzo saznaju ko ste, šta radite i kakav ste radnik. To je velika prednost!" rekla je Marija, zaposlena u lokalnoj firmi.

„Kada živite u malom mestu, gotovo svi se poznajemo i to čini obavljanje svakodnevnih poslova lakšim. Ne postoji birokratija koja traje danima. Sve se reši brzo i efikasno“, napomenuo je Marko, advokat iz Sremske Mitrovice.

Vaša porodica i svi vaši prijatelji iz detinjstva su takođe tu. Kada se sve sabere, uvek je lakše kada ste u gradu gde su prisutni i vaša porodica i prijatelji iz detinjstva. U svom gradu možete da posetite baku na selu, svratiš kod sestre na ručak, prošetaš sa rodbinom po komšiluku… uz topli obrok, savet, teglu ajvara, sve one male-velike stvari koje vam nedostaju kada živite negde drugde.

Uz sve to, postoje brojni događaji i festivali koje ne mogu ni nabrojati, od dečijih do organizovanih okupljanja u gradu i selima. Možda će nekom iz metropole to biti „ispod časti“, ali ja volim i bostanijadu, čvarkijadu, kuvanje paprikaša, lokalna i seoska organizovana sportska dešavanja… svega ima. I lepo je, znamo se, družimo se i smejemo zajedno.