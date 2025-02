On objašnjava da brendirani kačkavalj treba da odstoji najmanje šest meseci da bi sazreo.

- Inače, kačkavalj koji pre tih šest meseci ode na tržište to nije pravi kačkavalj, to je maltene mocarela italijanska. Mi se trudimo da naš sir bude istog ukusa, da zadržimo tu tradiciju. Mislim da smo jedinstveni u Srbiji sa takvom vrstom kačkavalja - ističe on.