Iako za pojedine struke može da se kaže da imaju blistavu perspektivu u Srbiji, postoje brojni primeri koji to mogu da opovrgnu. I taman kada pomislite da ste na pravom putu, motivisani za rad i na korak do stalnog zaposlenja, sve padne u vodu. Ali u svakom lošem iskustvu odškrinu se nova vrata koja vam pokažu put u potpuno novi svet.

Đurić ne krije da mu je to odmah privuklo pažnju. Od ranije je imao iskustva u radu sa drvetom jer je izrađivao razne kipove, skulpture, rezbarije i stočiće, a uz to gotovo ceo život crta.

- Tako su me kontaktirali bliski saradnici Majka Tajsona i Snup Doga sa željom da im pošaljem radove koji su im se svideli. Kada su mi poslali fotografije na kojima su se slikali sa mojim radovima bio sam oduševljen. Vest se proširila brzo, pa me je kontaktirala pevačica Nada Topčagić sa željom da uradim portret čuvenog fudbalera Zlatana Ibrahimovića koji obožava njene hitove a koji bi mu ona darovala na poklon – priča nam Ivan.

– Sve zavisi od same slike, njenih dimenzija i materijala koji mi je potreban za izradu. Nemam definisan cenovnik već zavisi od slučaja do slučaja. Ništa u napred ne mogu da kažem dok ne vidim sliku i šta treba konkretno da se radi. Tada mogu da procenim koliko će mi trebati vremena i koliko je obiman i zahtevan posao. Trudim se da svoje cene držim niže kako bi bio konkurentan, posebno kada se radi o konkurenciji iz Sjedinjenih Američkih Država. Za većinu tamošnjih kupaca, ovakav gest je u neku ruku izgradnja poverenja jer većina njih niti mene poznaje niti su ikada čuli za Srbiju. Na ovaj način kontinuirano imam posla, cenovno sam pristupačan i do sada mi se to pokazalo kao dobar način poslovanja – iskren je Đurić.