Neki ljudi u prirodi traže mir, a neki avanturu. Đorđe Marković je pronašao oboje. Za njega je kancelarijski posao u IT sektoru bio samo polazna tačka na putu ka otkrivanju nečeg mnogo većeg.

Đorđe nije imao formalno iskustvo u turizmu pre nego što je pokrenuo Lude ture, ali to za njega nije bila prepreka.

- Od sredine 2021. godine do marta 2023. godine sam imao dva posla – stalno zaposlenje u IT-ju i uporedo sam vodio ture. Većina ljudi koji su znali da nameravam da napustim korporativnu karijeru i potpuno se posvetim Ludim Turama, rekli su da je bilo i vreme. Znali su koliko sam radio i zanemarivao privatan život, pa niko od njih nije imao sumnju da je to dobra odluka, navodi on.