U odvažnom potezu Šuvak je uveo četvorodnevnu radnu nedelju u svojoj firmi . Iako u Hrvatskoj postoje firme koje praktikuju ovakav model poslovanja, one su malobrojne i uglavnom se odnose na IT sektor, u kojem nije nužno da je zaposleni fizički prisutan na radnome mestu. U servisu viljuškara, naravno, nije moguće raditi od kuće.

- Razmišljali smo dugo što bismo mogli da uradimo kako bismo izbegli prazan hod i povećali efikasnost, a da pritom nikoga ne opterećujemo. Od svih ideja koje su mi pale na pamet, nekako mi se najboljom i najzgodnijom činila ideja da radnu nedelju skratimo za jedan dan. Ali nisam znao kako to da implementiram budući da su se svi primeri takvog poslovanja na koje sam naišao odnosili na IT sektor ili marketing, a mi imamo servis koji zahteva čoveka na licu mesta. Neko vreme ta se ideja “saftala” i onda smo pronašli model koji, da pokucam u drvo, dobro funkcioniše. Podeljeni smo u dva tima, jer zbog prirode posla mi moramo da radimo od ponedeljka do petka, pa je jedan tim slobodan vikend i ponedeljak, a drugi petak i vikend – objašnjava Šuvak.