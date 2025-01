- Tele jedno koštalo me je oko 400 evra, dao sam imena Cveta, Ruža, Radio Mileva i Nikolina. Mami i tati nisam ni rekao šta nameravam da kupim, već sam ja sve to našao na internetu i dogovorio, posle sam tati rekao da odemo to da doteramo. Bio je iznenađen kad sam mu rekao, ali me je kao i obično podržao. Volim da pomažem tati u svakom poslu, šta god da treba. Volim kad zanovim domaćinstvo, priča za RINU ovaj neverovatni dečak.

- Bogu hvala na Nikoli, ja sam se oženio u 42. godini i on je supruzi Miri i meni najveći dar i radost. To je sjajno dete, nije što je moje, ali stvarno bih svakom poželeo sina kao što je Nikola. On sve sa mnom radi, pomaže mi iako uopšte za tim nema potrebe, ali on to želi. Voli da svira harmoniku, tu smo ga podržali. Njegove kolege ga vole, često ga zovu i on obožava da im se priključi na tim veseljima. Skupljao je pare i sve sam preko interenta našao farmu krava u selu Gorobilje i kupio ta četiri teleta. Potom, ja sam kupio freze i rekao mu da nećemo sad da kupujemo tarup za traktor i on kaže „evo daću ja moje pare“ i izvadio iz svog novčanika oko 1000 evra za to. Nisam mogao da verujem, ponosan sam na njega i činimo sve da ostane ovakav, pošten i vredan, kaže Nikolin otac Zoran.