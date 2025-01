Trend finansijskog ulaganja u poljoprivredu, a posebno u organsku proizvodnju raste i nimalo ne čudi i nivo zainteresovanosti i onih koji se poljoprivredom nikada nisu bavili, a žele da to već ove godine promene. Takvi često istražuju koje su to biljke koje imaju stabilnu i veliku potražnju, a za koje nisu potrebna prevelika ulaganja.

Pogledajte koje su to isplative biljke za uzgoj kada ste početnik.

Gajenje lekovitog bilja se sa uspehom može pokrenuti čak i na površinama od 10 do 20 ari, pa se zato smatra dobrim izborom za početnu investiciju, jer se tako potencijalni gubici svode na minimum.

Analizom tržišta dolazi se do zaključka da je bolje investirati u tradicionalne ili deficitarne sorte. To su lešnik, trešnje i mušmule.

Lešnik – otkupna cena od 500 do 800 dinara po kilogramu

Voće koje je doživelo ekspanziju u poslednjh nekoliko godina i čini se kao dobra početnička ideja, jer je jedna od najisplativijih vrsta na našim prostorima. Za pun rod potrebno je vreme od pet do 10 godina, ali se i to čekanje isplati, jer otkupna cena za kilogram ovog ploda je od 500 do 800 dinara.