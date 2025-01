- Želja nam je bila da živimo i radimo bliže prirodi, u čistijem i zelenijem okruženju, i srećni smo što smo to napokon realizovali. Naša radionica Vredni dabar bavi se izradom proizvoda od prirodnih i već korišćenih materijala, prvenstveno praktičnih taburea sa ostavom i neobičnih lampi, ali i druge zanimljive dekoracije. Naša svrha je da damo nov život već odbačenim predmetima, preoblikujemo ih i tako stvorimo autentične proizvode koji imaju praktičnu namenu - počinju svoju priču.

- Kako smo oduvek imali neke drugačije ideje i viziju o uređenju životnog prostora, u klasičnim prodavnicama nameštaja nismo uspevali da pronađemo ono što smo zamislili, a budžet nam je bio vrlo ograničen. I tako je zapravo sve počelo, poigravanjem sa starim nameštajem i materijalima koje smo već imali. Sve što smo tada napravili bilo je isključivo za ličnu upotrebu, a pošto smo naišli na fenomenalne reakcije svih koji bi nas posetili, poželeli smo da sve to dopre i do drugih ljudi - objašnjavaju.



Prvi proizvod je nastao za njihove potrebe i to od njihovog starog ormana. Bio je to tabure sa skrivenim prostorom za odlaganje, koji im je bio preko potreban zbog nedostatka prostora u stanu. To je i dalje njihov najprodavaniji proizvod po kom su prepoznatljivi.