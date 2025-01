- Od korone, desilo se nekoliko tih talasa, prvo je bila dijaspora, potom Rusi i Ukrajinci, a sada se najavljuje da bi dijaspora ponovo mogla biti ta koja diktira kupovinu tih skupljih nepokretnosti. Retko kada se desi da to utiče na jeftiniju ili srednju klasu stanova, to utiče na skuplje nepokretnosti, izdavanje, ali situacija je takva da su ta tržišta povezana i da se prelivaju jedna u drugu. Kada se trguje sa skupljim nekretninama, to se često odrazi i na ove niže jedinice, a kada se povećava broj jedinica koji je potreban za iznajmljivanje, kao kada se to desilo 2022. godine, a to je prouzrokovalo da su mnogi građani krenuli da investiciono kupuju nekretnine koje bi izdavali na duži rok. To je uticalo na rast cena, a to prati i dan danas. Rusi se nisu toliko povukli koliko su otišli na periferiju Beograda ili Srbije, Beograd nije bio toliko presudan za stanovanje, neko je imao posao tamo, pa mu bio važan, ali Rusi su uglavnom radili na daljinu, pa im to nije krucijalno bilo.