- Trenutno je na farmi oko 30 grla , ranije se dešavalo da ih bude još više. Zahtevne su životinje i treba im se posvetiti sa mnogo pažnje jer nisu jednostavne za čuvanje. Uspeo sam na ovom prostoru od 10 hektara da ih delimično pripitomim i one su sada poludivlje. Prepoznaju me i kada me ugledaju odmah dođu na hranilište . Međutim, kada osete nekog drugog čoveka pored mene, postaju sve obazrivije i beže što dalje, jer nisu pitome, kaže ovaj vredni domaćin.

- To su dve osnovne stvari koje one vole da konzumiraju, mada one kada su u brdu, same sebi traže hranu. One imaju taj urodjeni instikt potrage za hranom, uvek nešto pronađu, od lista do trave ili tome slično. To su životinje jako dobrog sluha, tačno znaju kada sam u blizini i šta sam im doneo, da li seno ili kukuruz. Sačekaju par minuta i same dodju na hranilicu i to pokazuje koliko su oprezne, kaže Dušan.