Ona se izradom torti bavi već 20 godina, a neka od takmičenja na kojima je pobeđivala imala su i 300 takmičara, poput tortijade u Jagodini. "Niko me nije učio i nisam se ni školovala za pravljenje torti. Završila sam studije srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nišu i bila sam bez posla. Krenula sam da pravim torte iz hobija, da bi ispunila slobodno vreme, a onda se to ljudima dopalo. Počeli su da mi naručuju i tako je to krenulo", rekla je Videnović.