Njegova smrt izazvala je talas reakcija o njegovim liderskim i menadžerskim uspesima od strane poslovnih i političkih lidera širom sveta.

Bivši predsednik Džimi Karter, poznat po svom humanitarnom radu, preminuo je u 100. godini. Karter je osnovao "The Carter Center", osvojio Nobelovu nagradu za mir i promovisao globalni mir. Njegovi liderski uspesi uključuju pravedno posredovanje i sposobnost da bude ispred svog vremena.

Tokom svog mandata od 1977. do 1981. godine, Džimi Karter se suočio sa energetskom krizom 1979, iranskom taocima iste godine i dvocifrenom inflacijom 1980. godine. Široko je hvaljen za rad nakon predsedničkog mandata, uključujući humanitarni rad i posredovanje u rešavanju sukoba.

Karter je tokom svog predsedništva bio najpoznatiji po svom radu na polju spoljne politike. On je omogućio Kamp Dejvid sporazume - prvi mirovni ugovor između Izraela i Egipta - i uspostavio pune diplomatske odnose između SAD i Kine.

Godine 1982. osnovao je "The Carter Center" kako bi se posvetio tim pitanjima i bio aktivan u projektima "Habitat for Humanity" sve do kraja života. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 2002. godine za napore u obezbeđivanju mirnih rešenja međunarodnih sukoba.