U selu Raklja kod Aleksandrovca u domu meštanina Save Poljanskog smestio se jedinstven umetnički atelje . Ovaj čovek jedan je od retkih u Srbiji koji umetnička dela stvara od slame i to ražane. Duže od pola veka Sava skuplja slamu , secka je, farba i posle toga koristi kako bi stvarao magiju. Nije lako i ovim ne može da se bavi svako, već samo oni koji imaju veliki talenat.

- Ja zaista mnogo volim to što radim, osećam ovu vrstu umetnosti i srcem i dušom i to se defitivno u mojim delima vidi. Da bi nastala jedna slika treba dosta vremena, jer to je jedan dugotrojan proces. Prvo se ide u polja kako bi se slama pronašla, najbolja je ražana. Potom je sortiram, sečem vrhove i ostavljam samo prutiće koje mogu da iskoristim. Kad nađem dobru slamu, ne mogu da spavam od uzbuđenja jedva čekam da je sredim i da počnem slikati - kaže za RINU ovaj kreativni umetnik.