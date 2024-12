U današnjem vremenu kada se radnici izrabljuju do neljudskih granica, ima onih koji misle na svoje zaposlene i ne gledaju ih kao roblje. Takav svetli primer je Milisav Novičić , osnivač i vlasnik firme "Unipromet" iz Čačka.

Njegova firma zapošljava 660 ljudi i on je rešio da "časti" radnike sa najdužim radnim stažom. Poklonio im je osam novih automobila marke "reno" u čast 35 godina firme.

"Iskreno, nisam se kontrolisao. Nije me zanimalo šta se dešava kod drugih. Nije me interesovala ni politika, uvek sam gledao svoju decu, radnike i 'Unipromet'. Ovi radnici su lojalni, najbolji i biće najbolji sigurno. I ranije su radnici dobijali kredite za kuće i stanove. Uvek sam gajio klimu da sve zadovoljim u potpunosti, da nijedan radnik ne može da mi kaže da se rasipam, dok njihova deca gladuju. To ne može da se desi", rekao je Novičić.