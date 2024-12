- U ovom poslu smo od malena što se kaže, otac mi se bavio ovim poslom, pa se radilo tu nešto i privatno, dok mi je došlo do otvaranja, mislim, mog otvaranja firme. Otvorio sam svoju privatnu firmu, u kojoj sam direktor i vlasnik firme. Išao sam na to da imam kapacitet nekih ogromnih sušara. Napravili smo te sušare, izgradili uz pomoć prijatelja iz Hrvatske. Sve samoručno izgrađeno - počinje priču za Jutjub kanal "Srednja Bosna Danas".

- Peć je na pelet. To je koš za pelet, ide pelet, ona dozira sama sebi, imamo tu digitalu temperaturi, riktujemo temperaturu bufera, temperaturu kotla. E onda, voda se zagrijava kroz peć, ide u bufer, bufer se zagreva, bufer je od 6.000 litara kapaciteta. I dalje je šalje pumpa za vodu, transportuje je do izmenjivača.

Kaže da je išao na to da napravi moderne sušare kojih nema u Bosni i Hercegovini.

Kako kaže, lekovito bilje raste na nadmorskim visinama gde nema zagađenja, a onda ljudi to uberu i odnesu u sušare koje zagade, te se zato opredelio za kvalitetne sušare, kako bi sve bilo prirodno i čisto i kada se preradi.

- Inače, što se tiče ovoga posla, otac mi se bavio sa sakupljanjem. Mi smo kao mali išli s njim po planinama, brali, sakupljali. Pa smo ja i brat počeli malo otkup za lokalne firme tu i tamo. E onda sam se ja preuredio da otvorim firmu svoju, da izvozim to. Pronašao sam tržište. Imam prijatelja iz Hrvatske koji mi je puno pomogao u ovome i finansijski i pomaže mi pri izvozu. On ima svoje neke ljude tamo, ima i on isto firmu. Ja sam sad u svojoj firmi i direktor i radnik i sve živo. Ove ruke su prave direktorske.