"Samo bih razmišljao o svim sigurnosnim faktorima na ventilima i strukturama ispod mene," kaže Bek. "Tako da mislim da mi to uopšte ne bi bilo prijatno… Postoji retka grupa ljudi koja to može da izvede, a ja, nažalost, nisam jedan od njih."

Bekov savet za sve u radnom okruženju: Identifikujte rizike koje smatrate vrednim preuzimanja, a zatim učinite sve što možete da ublažite njihove potencijalne posledice pre nego što ih preuzmete. To podrazumeva mnogo istraživanja i pripreme za svaki mogući ishod - dobar, loš ili nešto između - pre nego što odlučite da delujete, kaže on.

"Uvek sam verovao u zaštitu od negativnih ishoda, razmišljajući o tome šta bi moglo poći po zlu i kako ograničiti štetu," rekao je Brenson prošlog meseca za Forbes. "To je pametan način za pristup riziku. Istovremeno, poverenje u instinkt je ključno. Ako se nešto čini ispravnim, čak i kada su šanse teške, verujem da treba ići na to."

Bek, međutim, ostaje analitičan kada je u pitanju ulazak u raketu i odlazak u svemir. „Nikad ne reci nikad,“ kaže on. "Gledajte, uradio bih to ako bih morao. Ako bi moj život zavisio od toga… [ali] ako to radite iz uživanja, to mi se čini kontraproduktivnim."