Puni magacini suvih šljiva iz ovogodišnje proizvodnje, čekaju kupce. Poslednjih meseci, uglavnom se prodaju one iz prošle godine, ali po ceni koja, prema rečima proizvođača, ne obezbeđuje ni dinar zarade .

- Ja imam nekih 25-26 tona suve šljive, i to sve za sada stoji. Ima strahovito puno zaliha iz prošle godine. Ako to ne ode, jednostavno nema potražnje tolike, kao ni za iskoštičenu, koja uglavnom ide oko Božićnih praznika. I njena cena na pijacama niža je u odnosu na prošlu godinu, tako da i tu nema neke isplativosti da se to radi.