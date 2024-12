"Napravila sam prvi komad, sećam se, to je bila kućica od grančica. Sutradan je drugarica došla na kafu i pitala me gde sam to kupila.... rekla sam joj da sam napavila. Pitala me je da li mogu i njoj da napravim, i tako sam krenula u svom užem, a i širem krugu da pravim ukrase za kuhinje, tpezarije, vrata, za Novu Godinu", prepričava Tamara i dodaje, da ponekad dok se ne udaljimo od nečega što možda u tom momentu i ne vidimo da je loše i toksično po nas, ne dozvoljava nam da zasijamo u punom sjaju.