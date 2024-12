- Od malena volim konje i roditeljima sam stalno tražio da mi ih kupe, ali me tada nisu ozbiljno shvatali . Godine su prolazile, a mene je držala ta ljubav. Posle diplomiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu (odsek za Zaštitu životne sredine) zaposlio sam se u jednoj firmi i od prve plate kupio Dunju - seća se Jovan.

Za svakog posetioca prvi čas obuke je obavezan, a nakon toga se odlazi na terensko jahanje koje traje od 90 do 120 minuta za početnike , i duže za one iskusnije i ambicioznije.

- Imamo turu do vrha Štitar, odnosno do Velikih pogleda, na oko 700 metara nadmorske visine. Popularan je i obilazak izvora Miloševa stopa, kada se prolazi pored crkve Svete Petke i stiže do mesta na kojem je, kako legenda kaže, Miloš Obilić prolazio ovim krajevima.