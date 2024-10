"Nekada sam štrikala i oči, a sada ih zalepim, zanimljivije je, a vidim da se i ljudima to više dopada. To može biti suvenir, ali možete biti i prava stvar, ako me razumete", priča Milica i dodaje da je najduži nakurnjak koji prodaje dug je 20 centimetara, a ima i u navijačkim bojama Zvezde i Partizana.

Zime na Zlatiboru mogu biti duge i hladne, a u davna vremena žene iz Like su muškarcima štrikale nakurnjake. Nakurnjaci su poseban komad garderobe kojim su muškarci štitili polni organ u najhladnijim mesecima.

Žiteljka Zlatibora, Milica ovu tradiciju i dalje čuva iako kaže da u današnje vreme muškarci nakurnjake kupuju više iz fazona, ili žene svojim jačim polovinama.

Za jedan komad ovog nekada preko potrebnog komada odeće, a sada uglavnom atrakcije Milica kaže da joj treba oko dva sata.

"Nekada sam štrikala i oči, a sada ih zalepim, zanimljivije je, a vidim da se i ljudima to više dopada. To može biti suvenir, ali možete biti i prava stvar, ako me razumete", priča Milica i dodaje da je najduži nakurnjak koji prodaje dug je 20 centimetara, a ima i u navijačkim bojama Zvezde i Partizana.

Prema njenim rečima muškarcima je posebno zanimljivo kada vide nakurnjake u navijačkim bojama i na to odmah "padnu".

"To sam skoro uvela, znam da im je to posebno zanimljivo za kupovinu nekome za poklon ili samo kao suvenir. Znate kako se nekada govorilo, kum se ljubio u ruku, a sada se kaže dajte jedan nakurnjak za kuma", kaže Milica uz osmeh.