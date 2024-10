Objavljena su još dva dugoočekivana konkursa na osnovu Programa koje je usvojila Vlada Srbije. Jedan se tiče unapređenja privrednih aktivnosti, svih onih koje nedostaju jednom selu, a neophodne su - proizvodne, uslužne i druge, a koje će istovremeno biti i bitan izvor egzistencije za one koji se budu njima bavili, a drugi se odnosi na obnovu i uređenje seoskih domova, a to su kao što znamo domovi kulture, zadružni domovi... jednom rečju mesta gde svi od najmlađih do najstarijih mogu da se sreću i susreću. Ti seoski domovi biće multifunkcionalni, sa svim neophodnim sadržajima - društvenim, kulturnim, sportskim... , rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.