- To je bilo toliko davno da se i ne sećam previše, malo sam na prevaru upisao Ugostiteljsko-hotelijersku školu smer kulinarstvo, jer sam osećao da će mi to ići i krenuo sam polako. To su bila nesrećna vremena posle rata. Krenuo sam od hotela i restorana na moru i onda sam došao u "Šeraton". Tamo mi je šef kuhinje, Nemac, otvorio oči da postoji nešto više. Onda sam se 1994. spakovao i otišao iz Hrvatske. Vratio sam se nakon četrnaest godina, a do tada sam bio svuda - priča nam Tomislav.