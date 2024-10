Odrastao je u porodici poljoprivrednika , uspešnih povrtara i nastavio je tim putem. Sada je on jedan od najmlađih poljoprivrednika u Srbiji, ali i veliki domaćin koji poštenim radom sa svojih deset prstiju zarađuje novac. Ovaj vredni mladić obrađuje više hektara zemlje, nego što ima godina.

- Imamo 25 hektara zemlje, bavimo se povrtarstvom , imamo površine pod krompirom, kupusom i keljom, ali kupus nam je primaran . Od malena sam u ovom poslu. Godinama su se kupovale mašine, pravilo domaćinstvo i mene je to sve sačekalo. Na meni je bilo samo da odlučim da li želim da radim i nastavim, a naravno da sam to želeo. Volim selo, rad na njemu, volim tu slobodu i nikada nisam ni pomislio da bih mogao poput mojih vršnjaka da odem u grad - kaže Vuk za "Rinu".

Radni dan ovog mladog domaćina tokom sezone traje i do 12 sati, ustaje ranom zorom i već oko 5 sati ujutru je na njivi. Osim 25 hektara zemljišta, Vuk ima i hladnjaču za skladištenje povrća kapaciteta oko 1.500 kubika.

- Ono što je najvažnije jeste da za kupus imamo zagarantovano tržište. Sve što se proizvode to se i proda, kamioni nam dolaze ispred kuće. Imamo odličnu saradnju sa jednom domaćom firmom iz Beograda, koja kupus kiseli. Sve ide na domaće tržište. Zbog odluke da ostanem na selu nikada se nisam pokajao, volim prirodu, volim mir. Volim da radim, ali kad čovek radi za sebe koliko god da zaradi, ta sloboda nema cenu. Nije uvek lako, ima puno izazova danas u poljoprivredi ali uz veliki trud to sve može da se prevaziđe. Jedino što nisam siguran jeste da li ćemo dodatno širiti proizvodnju, jer je teško danas biti poljoprivrednik, ali to ćemo još videti. Ono što je sigurno jeste da planiram ostati u mom selu - rekao je Vuk.