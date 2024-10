Lepota je mnogo više od površinskog izgleda, ona prožima svaki aspekt ljudskog postojanja, od osećaja samopouzdanja do povezanosti s drugima, i ima moć da oblikuje svet u kojem živimo. Lepota je refleksija stanja duha, tela i planeta, a samopoštovanje, autentičnost i kreativnost su neizbežne teme.

- Lepo je videti nekog ko je samopouzdan, ali to je taj jedan začarani krug. Vrlo često se tu vrtimo - ako ja sebe ne percipiram lepom osećam se manje samopouzdano, a ta narušena slika o sebi je problem. To se najčešće događa kada se usmerimo samo na jedno obeležje koje nas ne zadovoljava, a često se preliva na ostale segmente života. Fokusiranje na samo neke aspekte sebe dovodi do nezadovoljstva, a prihvatanje svoje potpune autentičnosti vodi prema sigurnosti u lepoti.