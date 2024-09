foto: Kurir/T.S.

Lizalice radi, kako kaže, iz ljubavi prema deci. Kad joj dođe dete i oduševljeno je kada vidi Helo Kiti shvati kolika je to radost za najmlađe. Sanja izrađuje čak 50 oblika lizalica, a šećerna vuna duginih boja je posebna atrakcija.

Figurice se izrađuju od fondana, a sastojci su voda i šećer koji se ušpinuje na tihoj vatri. Smesa ključa dok ne dobije svoju gustinu. Na kraju se doda ekstrakt, jagoda, kivi, banana i prehrambena boja. Kada je to gotovo lizalica se izliva u kalupe, a dok je smesa topla stavljaju se figure koje se izrađuju od fondana i onda se lizalica pakuje u celofan i spremna je za prodaju.

- Mi držimo Pčinjski okrug, prisutni smo na svim manifestacijama i vašarima, a svoje proizvode prodajemo isključivo putem ulične prodaje. Imamo i Božićne i Uskršnje lizalice koje izrađujemo posebno i one se dosta prodaju - kaže naša sagovornica.

Prema Sanjinim rečima najviše se traže lizalice Zvezda, Partizan, Patrolne šape i Jednorog, dok tinejdžeri najviše vole one sa romantičnim porukama "Volim te", "Jedina" "Moja maza" i one su malo skuplje od ostalih. Najjeftiniji su proizvodi sa petlićem i zagoretka "susamka" i koštaju svega 50 dinara. Šarene lizalice su 100, sa motivima iz crtanog filma su 150 i 300 dinara su lizalice sa natpisima.

foto: Kurir/T.S.

- Pripremim smesu za deset lizalica, kad imam odrađene figure onda taj proces zahteva 40 minuta. Prvo odradim fondan umesim, izrežem. Fondan mora da bude suv da bi se iscrtale figure da se ne razlije smesa. Volim da mi je lizalica "taze" i to je najvažnije pravilo.

- Za pripremu vune koristi se aparat. Najpre se plinom zagreje "glava", kada dostigne određenu temperaturu polako se stavlja šećer pomoću rupica na glavi i onda izlazi šećer u obliku vune na štapiću. Štapić se okreće kako bi se vuna namotala. Na jednom štapiću mogu da budu do četiri boje i to je deci jako zanimljivo kad ja to radim pred njima. Potrebno je samo pet minuta ako je sunčano, ukoliko je vetrovito vreme onda priprema duže traje - navodi Sanja.