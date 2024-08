U UNOSNO SRPSKO VOĆE SADA MOŽE DA SE ULAŽE I NA DRUGAČIJI NAČIN: Naši mladići osmislili novi sistem, a u njivu se uopšte ne ide

Srpski startap, spojio je poljoprivredu sa kripto svetom i stvorio nešto potpuno novo u Srbiji. Prva onlajn poljoprivredna investiociona platforma, koja trenutno ima više od 5.000 zasađenih oraha u Srbiji, tokenizovala je svoja stabla oraha. To znači da svako ko bude investirao u stablo oraha dobija token koji mu daje pravo na podelu dobiti.

Ideja je počela iz bašte jednog od osnivača koji je 2016. godine imao ideju da posadi za sebe orahe i angažovao je grupu prijatelja da mu pomognu u sadnji.

- Shvatili smo da je to težak posao, a nije lako naplatiti prijatelju, pa smo rešili da mu naplatimo u stablima. Tada smo shvatili da je to zanimljiv biznis model - počinje priču Milan Žikić, jedan od osnivača startapa The Walnut Fund.

Dobili su i beli papir

Komisija za hartije od vrednosti odobrila je objavljivanje belog papira kompaniji The Walnut Fund. Beli papir, koji je preduslov za pokretanje inicijalne javne ponude 4.400 TWE_R tokena nominalne vrednosti 6.000 RSD po tokenu, sadrži sve neophodne informacije koje omogućavaju investitorima da donesu informisanu odluku u vezi sa učešćem u pomenutoj ponudi.

- Naša prva ponuda digitalnih tokena u Srbiji, usmerena na ulaganje u poljoprivredu, lansirana je s velikim uspehom. U roku od samo 10 radnih dana, prodato je 1.854 tokena, što predstavlja više od polovine dostupnih. Ovo je zaista impresivan rezultat, imajući u vidu da se radi o potpuno novom načinu investiranja. Ova inicijativa, prva odobrena od strane Komisije za hartije od vrednosti u oblasti poljoprivrede, postavlja novi standard na tržištu kapitala u Srbiji - kaže Milan Žikić.

Ova inovacija u poljoprivredi je prva u Srbiji, a među prvima u Evropi. Pored toga, ova invoacija je potpuno bezbedna i transparetna, što je od izuzetnog značaja za investitore. Na ovaj način spojili su moderne tehnologije, moderne finasije i poljoprivredu da osiguraju da svi zajedno imaju benefit od poljoprivrede i da ona nastavi da raste.

Kako kupiti tokene?

- Proces kupovine tokena je izuzetno jednostavan i može se obaviti online za samo nekoliko minuta. Sve što je potrebno je da korisnici kreiraju nalog, odaberu željeni broj tokena i potvrde kupovinu. Najvažnije, ceo proces je dizajniran sa fokusom na sigurnost i transparentnost. Kupovina je potpuno bezbedna jer je podržana blockchain tehnologijom, a plantaža oraha, koja se nalazi u opštini Rekovac kao i naše ostale plantaže, upravljane su od strane tima iskusnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u poljoprivredi. Ova kombinacija tehnologije i stručnosti garantuje stabilnost i uspeh investicije. Vredno je napomenuti da je ovo naš prvi odobreni token i vezan je za specifičnu lokaciju i za određeni broj stabala, a da nova emisija tokena vezana za novu lokaciju koja je u ponudi tek dolazi - objašnjava on.

