RAZBOLEO SE, OSTAO BEZ PREBIJENE PARE, PA POSTAO NAJBOGATIJI ČOVEK U KINI! Srbi obožavaju njegovu platformu, pravi je MAG TRGOVINE

Posle nekoliko umereno uspešnih poduhvata u igricama i e-trgovini, Kolin Huang se razboleo i rešio da se smiri. Mladi preduzetnik je ostao kod kuće godinu dana (sada ima 44 godine) i razmišljao o svom sledećem potezu.

Bivši "Guglov" inženjer je na kraju 2015. pokrenuo "Pinduoduo", platformu za e-trgovinu poznatu po prodaji jeftinih proizvoda uz velike promocije. Brzo se popeo na rang liste najbogatijih ljudi na svetu, a njegova neto vrednost dostigla je vrhunac od 71,5 milijardi dolara početkom 2021.

Kao i mnogi takozvani kovid milijarderi, njegovo bogatstvo se srušilo jednako brzo kao što je i stečeno, palo je za 87 odsto za otprilike godinu dana. Huangov pad bio je posebno oštar jer se usporavanje globalne pandemije poklopilo sa oštrim pritiskom na privatni sektor Kine.

Onda se dogodilo nešto iznenađujuće: Huangov "PD Holdings Inc" organizovao je povratak. Ne tako veliko kao ranije, ali po planu i stabilno, sa ekspanzijom van Kine pod brendom "Temu" koji pomaže u borbi protiv stalno slabe domaće ekonomije.

foto: Shutterstock

Kao rezultat toga, Huang je postao najbogatiji čovek u Kini, prema "Blumbergovom" indeksu milijardera. Sa bogatstvom od 48,6 milijardi dolara zamenio je Džonga Šandžana, „kralja flaše i vode”, koji je na toj funkciji bio od aprila 2021. godine.

Huangov uspon

Huangov izuzetan uspon podstaknut je promenom kupovnih navika u Kini nakon što se stambena kriza pretvorila u produženo usporavanje. To je takođe prva tehnološka kompanija koja je na vrhu liste bogatstva u više od tri godine, nakon što je vlada pobedila privatne konkurente sa ograničenom odgovornošću, kao što je osnivač "Alibaba grupe" Džek Ma.

Usput, Huang je takođe izazvao proteste dobavljača zbog smanjenja cena i postavio stroge radne rasporede za svoje zaposlene kako bi uveo preko potrebnu disciplinu.

- Ma i Džef Bezos su bili korporativni lideri u svojim trenucima, ali vremena su se promenila i Huang vidi pravi uspeh sa drugačijim, manje vidljivim pristupom - rekao je Brok Silvers, izvršni direktor privatne investicione kompanije "Kaiiuan Capital".

foto: Shutterstock

Za razliku od Maoa, Huang predstavlja novu generaciju kineskih tehnoloških preduzetnika koji su započeli svoju karijeru sa globalnim mogućnostima.

Vreme "Temu" aplikacije

Huang je uglavnom ostao „ispod radara“ nakon što je 2020. napustio mesto lidera PD i napustio odbor kao predsednik 2021, kada je Peking počeo da se obračunava sa kineskim tehnološkim gigantima. U to vreme, i PD i njegova lična vrednost počeli su da opadaju.

Ali "Temu", ponuda PD-a izvan Kine, ojačala je vrhunsku liniju kompanije i poduprla njen oporavak. Popeo se na vrh američkih prodavnica aplikacija nakon lansiranja u septembru 2022, ciljajući Amerikance umorne od inflacije sa jeftinim proizvodima bez brenda koji se isporučuju direktno iz Kine. PDD je prijavio prihod od oko 248 milijardi juana (35 milijardi dolara) prošle godine, što je povećanje od 90 odsto u odnosu na početak 2022.

- U ovom ekonomskom okruženju, ljudi očigledno traže veliku vrednost za svoj novac, ljudi traže niske cene- rekao je Neil Saunders, analitičar "GlobalData Retail-a". - Dakle, ovo je dobro vreme za trgovce poput "Temua".

Sve ovo, zajedno sa Kinom koja je napustila politiku Covid-Zero u decembru 2022, povećalo je vrednost Huangove kompanije. U novembru, kompanija je prvi put nadmašila "Alibabu" i postala druga najveća internet kompanija u Kini.

foto: Shutterstock

Ipak, rast je privukao pažnju u zemlji i inostranstvu. Čak i nakon istraživanja uslova rada nakon smrti zaposlenog 2021. godine, PDD i dalje zahteva od zaposlenih da rade do 11 sati, šest dana u nedelji, plus prekovremeni rad. To je varijacija industrijske kulture „996“, od koje su se kompanije poput "BiteDance-a" i "Alibabe" povukle nakon regulatornog nadzora Pekinga.

Ekstremno niska cena ponude "Temua" takođe je dovela do rastuće frustracije među nekim trgovcima i nezavisnim prodavcima, koji osećaju da ih sve više pritiska gigant e-trgovine, koji uzima danak na prihode.

Stvari su došle do vrhunca na nizu javnih sastanaka ovog leta, kada su, u jednom slučaju, stotine malih dobavljača glasno protestovale, kako su nazvali, nepravednim kaznama koje je nametnula kompanija.

Na drugim mestima, mala preduzeća u SAD takođe su osetila Temuov brzi rast. Kompanija trenutno koristi trgovinsku rupu koja omogućava odsustvo carine do 800 dolara u SAD, slanjem malih paketa iz skladišta u Kini pojedinačno Amerikancima. Lobisti se zalažu za snižavanje praga na 10 dolara.

Ipak, PDD je učestvovao u agresivnim promotivnim kampanjama, uključujući trošenje miliona dolara na 30-sekundni Super Bowl reklamu za "Temu". Takođe ima privlačne transparente na svojoj stranici "Temu", uključujući, među ostalima: “Shop Like a Billionaire” (“Trguj kao milijarder”).

BiznisKurir/Bloomberg