SA SVEGA 17 GODINA NAPRAVILA JE OZBILJAN BIZNIS! Nekad čistila klozete, a sad zarađuje preko 60.000 € mesečno - Evo kako je uspela

Sa 12 godina, Bela Lin je provodila sat vremena svake nedelje "strugajući, ribajući i perući" izmet sa dva kaveza za svoje morske prasiće.

– To je u suštini bio mini prenosivi toalet – kaže Lin, koja sada ima 17 godina. Iskustvo je bilo dovoljno naporno i odvratno da je nateralo Lin da dizajnira svoje kaveze: prvo na papiru u svesci, zatim sa ciglama i plastikom u svom dvorištu u Sanivejlu, u Kaliforniji, a sada u fabrici u Hangzouu, Kina.

Lin je osnivač i izvršni direktor GuineaLoft-a, male marke dodataka za kućne ljubimce koja prodaje na Amazonu. Kavezi GuineaLofta su napravljeni sa zidovima od akrila i donjim delom od voštanog papira koji se može zameniti, što ih čini lakšim za čišćenje. Ona je lansirala kaveze u novembru 2022. godine nakon, otprilike, godinu dana prototipiranja, piše CNBC Make It.

Ove godine, GuineaLoft je do sada ostvario oko 71.000 dolara mesečno u prihodima, prema dokumentima koje je pregledao CNBC Make It. To je više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu, kada je kompanija ostvarila prosečno mesečni prihod od 34.000 dolara i gotovo 8.600 dolara mesečne dobiti.

Lin pripisuje eksplozivan rast jednom događaju: U oktobru prošle godine, osvojila je 10.000 dolara na takmičenju u prezentovanju poslovnih ideja u BizWorld-u, programu za preduzetništvo zasnovanom na projektima. Iskoristila je ta sredstva za kupovinu laserskog rezača za akril, što je drastično ubrzalo proizvodnju i omogućilo stalno snabdevanje kavezima.

GuineaLoft zapošljava šest radnika sa punim radnim vremenom koji razvijaju, grade i testiraju proizvode, ali posao ostaje Linina sporedna aktivnost. Nedavno je završila srednju školu i seli se na Univerzitet u Čikagu, gde planira da studira ekonomiju na jesen.

Ovde, Lin govori o tome kako je izgradila svoju sporednu aktivnost i kako planira da je održava kao brucoš na fakultetu.

Mentorstvo kod kuće

GuineaLoft nije Linin prvi sporedni posao. Od sedme godine, „uvek je pokušavala na različite načine da zaradi malo novca“ – od štandova sa limunadom do prodaje ručno pletenih šalova — i uglavnom je bila podsticana od strane svog oca, programera koji je radio sa startapima.

Jednom prilikom, na putu ka treningu za vaterpolo, Lin je pogledala par Lululemon helanki i bila šokirana cenom. Seća se da ju je otac pitao: „Šta misliš, kolika je marža na ovome?“

Zajedno su istražili i otkrili da većina helanki napravljenih od sličnog materijala kao par Lululemon-ovih košta oko 20 dolara za proizvodnju. Taj razgovor je podstakao TLeggings, još jednu Lininu sporednu aktivnost, koja je na svom vrhuncu 2020. godine donela 300.000 dolara.

– Mislim da je za mnoge roditelje lako da odbace interesovanje dece za startapove kada su mala i pokažu interesovanje za nešto trivijalno poput pređe ili slajma – kaže Lin.

Vođenje GuineaLofta

Trebalo je oko godinu dana da se pređe od prototipa do Amazona sa GuineaLoft-ovim prepoznatljivim kavezom, gde je Lin postavila prvih 100 komada. Prva serija se rasprodala u roku od dve nedelje.

Prodaja je nastavila da raste, zahvaljujući velikoj meri sada trima laserskim rezačima za akril koji se koriste u proizvodnji, povećanom marketingu i proširenoj liniji proizvoda za kućne ljubimce. GuineaLoft-ova prodavnica na Amazon-u prodaje hranilice za seno i flašice za vodu bez kapanja za morske prasiće, ali i akrilne kaveze i dodatke za hrčke, zečeve i ptice.

Širenje nije prošlo bez izazova. Iako se Lin smatra „iskusnim vlasnikom morskih prasića“, morala je da stekne iskustvo u dizajniranju kaveza i proizvoda za manje kućne ljubimce.

Van BizVorlda, Linin krug prijatelja je bez drugih preduzetnika:

– Za njih sam jednostavno devojka sa morskim prasićima. Volim da zauzimam nišu – kaže ona.

Za Lin, pronalaženje te niše je bila tajna njenog uspeha. GuineaLoft je njen prvi profitabilni posao, jer je uspela da popuni prazninu na tržištu i inovira svoje originalne ideje, kaže ona.

Trenutno, Lin radi 30 sati nedeljno na svojoj sporednoj aktivnosti i upisana je na dva fakultetska kursa. Prvobitno je mislila da će uzeti slobodnu godinu kako bi se fokusirala na GuineaLoft, ali kaže da se nada da će naučiti više i upoznati ljude koji bi joj mogli pomoći da razvije posao.

Uprkos profitabilnosti kompanije, Lin još uvek nije počela da prima platu, kaže ona. Njeni roditelji i stipendija pokrivaju njenu školarinu na Univerzitetu u Čikagu.

Lin ulaže novac nazad u GuineaLoft, s planovima da uskoro plasira proizvode na police fizičkih prodavnica.

– Otvaranje prodavnica uživo je zaista veliki san za mene. Moj krajnji cilj za GuineaLoft je da postane prepoznatljiv brend za male kućne ljubimce.

