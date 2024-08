RADOŠ OD UZGOJA PASA GODIŠNJE ZARADI DO 20.000 €! Kupci ne pitaju za cenu, a po štene dolaze iz Nemačke, Austrije, Češke...

Čačanin Radoš Anđelić (46) od uzgoja rasnih pasa godišnje zaradi od 15 do 20 hiljada evra. On tvrdi da oni koji se bave samo ovim poslom, mogu da naprave veoma unosan biznis. Jedan odrastao utreniran mužjak rase nemački kratkodlaki ptičar (NKD) pre nekoliko meseci je prodat za 5.000 evra, što govori da ljubitelji ovih životinja, ne pitaju za cenu kada je kvalitetan pas u pitanju.

Naš sagovornik kaže da skoro svakom vlasniku odgajivačnice čisto ostane bar polovina novca zarađenog prodajom štenaca. Ali budući da je on i ljubitelj lovstva, gotovo sav zarađeni novac troši na tu stranu.

foto: Privatna Arhiva

- Od ovog posla zaista može solidno da se zaradi. Ja štence prodajem od 200 do 600 evra u zavisnosti od porekla. Isti takvi psi iz naših odgajivačnica se u inostzranstvu prodaju za 1.000 evra pa naviše. Međutim, tim poslom se bave retki odgajivači jer su troškovi transporta veoma skupi. Neretko se vrhunski primerci pasa u inostranstvo šalju avionom, a to uopšte nije jeftino - priča Radoš koji godišnje iz svoje odgajivačnice isporuči oko 50 NDK, a koji bez obzira na solidnu zaradu za sebe kaže da je mali odgajivač koji se ovim poslom bavi iz hobija i ljubavi prema lovstvu.

- Bar polovina zarađenog novca ode na troškove, ne računajući sazidane otvorene i zatvorene boksove, koji često koštaju koliko i gradnja omanje kuće. Svaki pas iz legla se pre dalje prodaje obavezno vakciniše tri puta, što košta oko 50 evra po komadu, rodovnik je oko 25 evra, a na sve to treba dodati vitamine, čišćenje od parazita, hranu, pasoš i čipovanje, a ovo su osnovni troškovi - priča sagovornik. On dodaje da svaki vlasnik ne štedi novac kada je transport životinje u pitanju, jer je svima u interesu da pas putuje što komfornije, pa zato nije retkost da stranci plate vozilo koje dođe u Srbiju samo da bi do Nemačke, Austrije ili Češke vovezli njihovog novog ljubimca. Nije retkost da plate i avionski transport.

foto: Privatna Arhiva

- Za prave ljubitelje ovog sporta ne postoji cena koju ne bi platili ako je pas odličan, Tako je početkom godine jedan odrastao mužjak NKD, star oko godinu dana, prodat za 5.000 evra. Kupac je iz Srbije - kaže ovaj Čačanin, inače zaposlen kao trgovac elektro opremom.

Ljubav prema lovu, tačnije uzgoju, zaštiti i na kraju izlovu divljači, našem sagovorniku odnosi najveći deo zarade. Zato posao prodaje rasnih štenaca i doživljava kao hobi, jer najveći deo novca potroši na životinje u prirodi.

1 / 9 Foto: Privatna Arhiva

biznis.kurir.rs