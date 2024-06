SKANDAL! SARADNICI NUDIO DA KUPI KONJA U ZAMENU ZA SEKS: Milijarderu otkrivena afera, žene do detalja opisale kako im se nametao

Kad je Elon Musk lično kontaktirao bivšu inženjersku pripravnicu SpaceX-a kako bi razgovarali o ulozi u njegovom izvršnom osoblju 2017., žena je s uzbuđenjem pričala svojim prijateljima o visokoprofilnoj ulozi rešavanja problema u raketnoj kompaniji, snu za nekoga nekoliko godina nakon faksa.

Ona i Musk upoznali su se godinama ranije tokom njene prakse, dok je ona još bila na koledžu. Obratila mu se s idejama za poboljšanje SpaceX-a. Prvi kontakt doveo je ubrzo i do njihova prvog izlaska, koji je doveo do poljupca, a na kraju i seksa, rekla je prijateljima. Godinu dana nakon njenog pripravničkog staža, milijarder je novopečenu maturantkinju odveo u resort na Siciliji, pre nego što su okončali vezu, prema dokumentima koje je ekskluzivno objavio The Wall Street Journal.

Musk, koji je od nje stariji više od 20 godina, pokušao je obnoviti njihovu vezu, ali ona je odbila njegovu ponudu. Ostali su bliski dok se pokušavala afirmirati na novom poslu.

Često joj je slao poruke i više puta ju je pozivao da noću dođe u njegovu vilu u Los Angelesu. Ponekad je prihvatala njegove pozive, no prijatelji su rekli da im je tada rekla da joj njegovo ponašanje otežava posao.

Na kraju je napustila Muskov izvršni tim, prema prijateljima kojima je rekla i ljudima koji su upoznati s njezinim vremenom u SpaceX-u. Žena je napustila kompaniju 2019.

Njeni advokati, koji takođe zastupaju Muska, dali su Journalu dve izjave pod zakletvom koju je žena potpisala. Izjave pod zakletvom osporile su neke aspekte novinskog izveštajaa, ali su potvrdile mnoge druge, uključujući da je u prošlosti imala romantičnu vezu s Muskom. Rekla je da ga je pozvala na večeru pred kraj svog letnog pripravničkog staža i raskinula sledeće godine.

Rekla je da niti u jednom trenutku tokom zaposlenja u SpaceX-u od 2017. do 2019. nije postojala "romantična veza" s Muskom.

- Ništa što je Elon Musk učinio prema meni tokom bilo kojeg razdoblja mog zaposlenja u SpaceX-u nije bilo predatorsko ili pogrešno na bilo koji način- rekla je žena.

Ona je jedna od nekoliko zaposlenica u SpaceX-u koje su prijateljima, obitelji ili samoj tvrtki rekle da im je Musk iskazivao neuobičajenu količinu pažnje ili da ih je progonio.

Jedna žena, stjuardesa SpaceX-a, navela je da joj se 2016. Musk izložio i ponudio da joj kupi konja u zamenu za seksualne odnose.

Još jedna žena koja je napustila firmu 2013. tvrdila je u pregovorima o izlasku s ljudskim resursima i pravnim direktorima SpaceX-a da ju je Musk zamolio da mu rodi decu.

Četvrta žena imala je jednomesečni seksualni odnos s Muskom 2014. godine dok mu je direktno odgovarala. Veza je završila loše, što je dovelo do predbacivanja putem SMS-a i e-pošte jer je napustila tvrtku i potpisala ugovor koji joj zabranjuje da razgovara o svom radu za Muska.

Bivši rukovodioci SpaceX-a, kao i otpušteni zaposleni SpaceX-a koji su se žalili Nacionalnom odboru za radne odnose 2022., kažu da grupa na visokom nivou oko Muska ne primjenjuje vlastita pravila njegove kompanije na izvršnog direktora, pridonoseći kulturi seksizma i uznemiravanja.

Kažu da postoji razumijevanje da Musk, harizmatični vođa s mnogo obožavatelja koji ga nazivaju genijem, može delovati nekažnjeno.

- Elon je SpaceX, a SpaceX je Elon- prisetio se jedan bivši inženjer koji je rekao na sastanku u lipnju 2022. nakon otpuštanja nekih zaposlenika SpaceX-a, koji su kritikovali Muska i zahtevali veću odgovornost u kompaniji.

Musk, koji je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, vodi kompanije uključujući proizvođača električnih vozila Tesla, proizvođača raketa SpaceX i platformu društvenih medija X.

SpaceX je osvojio milijarde u federalnim ugovorima i ključan je za svemirske programe NASA-e i Pentagona. Tesla, u međuvremenu, održava glasanje dioničara koje se zatvara 13. juna o Muskovom paketu plata od 46 milijardi dolara, koji je u januaru odbacio sud u Delawareu zbog zabrinutosti oko procesa odobravanja.

Musk nije odgovorio na zahteve za komentar.

Gwynne Shotwell, predsednica i glavna operativna direktorka SpaceX-a, rekla je da izveštavanje Journala ne odražava kulturu SpaceX-a.

- Neistine, krive karakterizacije i revizionistička istorija u vašoj e-pošti oslikavaju potpuno pogrešan narativ - rekla je.

"I dalje sam zadivljen onim što ova izvanredna grupa ljudi postiže svaki dan, čak i usred svih sila koje djeluju protiv nas. A Elon je jedan od najboljih ljudi koje poznajem."

Tekst WSJ-a temelji se na razgovorima s oko 50 ljudi, uključujući bivše zaposlene, ljude upoznate s Muskovim interakcijama s podređenima te prijateljima i porodici žena. Časopis je također pregledao e-poštu, tekstualne poruke i druge dokumente.

