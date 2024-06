NEMOJTE DA OČEKUJETE BAJKU I ODMAH TRAŽITE PLATU OD 2.000 € Mila objasnila sve o sezonskom poslu u Hrvatskoj: Ovo se ne toleriše

Kao neko sa već tri godine iskustva u sezonskim poslovima u Hrvatskoj, Srpkinja Mila Cvijanović i ove godine je rešila da podeli sve informacije vezane za ovakve poslove, opširno i iz ličnog iskustva objašnjavajući šta je ono što je najbitnije za sve zainteresovane.

Kako je objasnila, ove godine ona je na sezonskom radu u Malom Lošinju, gde joj se po prvi put desilo da su svi uslovi onakvi kakve je želela, jer kako navodi, što pre svako od zainteresovanih shvati da "sezone nisu pravljenje po njima, već da su one takve kakve jesu - haotične", biće im mnogo lakše.

Objašnjavajući da sezone traju po nekoliko meseci i da nisu nešto oko čega bi bilo ko trebao da se nervira, savetuje da se svako fokusira na rad, dobru platu i na dodatni plus - da ima priliku da radi na moru.

Kao neko ko je do sada radio samo u Istri i Poreču u kom ima puno Srba, iz ličnog iskustva navela je sledeće stavke koje su bitne za nove potencijalne radnike:

"Prva stvar koja vam je potrebna jeste potvrda o nekažnjavanju koji možete podići u policiji u svom gradu. To je papir koji će vam trebati za izradu vaše dozvole i on vam traje šest meseci. Takođe, trebaće vam dve nedelje da taj papir stigne. Papir mora biti na latinici.

Sajtovi na kojima ja tražila poslove jesu: "hr.jooble.org", "posao.hr", "moj-posao.net" i Fejsbuk oglasi i grupe. Istražite sve. Kada nađete nešto što vam se sviđa, pošaljete CV na taj oglas, odnosno na mail iz oglasa, kao što radite i za svaki drugi posao.

"Nemojte da očekujete bajku"

Takođe, odmah da kažem, nemojte da očekujete bajku. Nemojte da budete u fazonu da odmah tražite najbolji hotel na rivijeri i da želite odmah platu od 2.000 evra'. Proverite sve uslove - platu i smeštaj i slobodne dane, uslovi su najbitniji.

Šta ako budete imali loše iskustvo? Shvatite da postoje dobra iskustva i loša iskustva. Oba prihvatite kao nešto što je kratkotrajno u životu. Verujte mi, ona se dešavaju svuda. Morate da shvatite da sezona nije bauk. A loša iskustva su deo svakog posla. Takvu barijeru treba razbiti kada je u pitanju svaki posao. Ako je nešto tako loše, u svakom trenutku se možete pokupiti i vratiti kući. Niko vas ne drži tamo kao taoca, ovo je posao kao i svaki drugi. Takođe, ako idete preko agencije, ona vama može, ako vam se ne svidi prvi posao, mogu naći novi posao", rekla je Mila.

Plate kreću od minimalca, od 800 evra

Kako je najviše pitanja dobijala u vezi plate, objasnila je iz svog ugla šta je najvažnije i zašto nekad, čak i one plate ispod 1.000 evra mogu biti dobre.

"Plate se kreću od minimalca koji je oko 800 evra. Plata od 800, 900 evra je super plata. Nemojte odmah da misliti da će biti 1.500 ili 2.000 evra. Morate da shvatite da je za vašu prvu sezonu ona sasvim dovoljna. Ja sam toliko imala u prvoj sezoni i živela sam super. Ali samo zato što sam imala obezbeđen smeštaj, hranu i slobodne dane. Zato kažem uslovi moraju da pokrivaju sve, pa tek onda gledate platu. Takođe, znajte da ne možete imati istu platu kao sobarica ili konobar i ako imate ili nemate bakšiš. Zato ja preporučujem poslove koji imaju bakšiš. A njega mogu imati čak i ljudi na recepciji, bazenu ili u spa centru.

Da li se ovakav posao isplati? U smislu iskustva se isplati, a u smislu novca, sve zavisi kako živite. Ako tamo izlazite, trošite puno i ne čuvate ništa, verujem da ćete doći kući sa manje para, ali svakako, ako ne skupljate za neki veći cilj, što bi i štedeli.

Koliko traje sezona?

- Koliko traje sezona? Sezona vam traje od 5. meseca pa sve do 10. Sve dok traje lepo vreme, ali vi uvek možete da birate u kom periodu želite da odete. Naravno, ne isplati vam se da odete samo na mesec dana niti će vas neko zaposliti na mesec. Mislim da će slabo ko hteti da vam radi papire za period manji od dva meseca. Takođe, na crno nemojte da idete da radite, jer je Hrvatska u Evropskoj uniji i ja to ne bih nikad preporučila.

Ako ste student a želite da radite, onda vam preporučujem da prethodno očistite godinu ili barem ostavite jedan ili dva ispita za poslednji rok. Ja sam polagala ispite tako da sve dam u junu i već krajem juna mogu da odem", rekla je ona.

"Poslodavci ne vole da vide da dolazite u paru"

Takođe dodala je još jednu stvar koja će onima koji su mislili da idu u društvu možda koristiti.

"Što se tiče toga da neko od vas želi da ide sa drugaricom, drugom ili u paru, sve je to super ali to je sa tačke gledišta poslodavca malo rizično. Jer ne rade recimo dve drugarice uvek isto. Jedna je možda malo bolja, pa zato poslodavci neće da vas uzimaju u paketu. Morate da budete realne i svesne svojih mogućnosti. Naravno ima primera gde su zapošljavali dve drugarice, dva druga ali uglavnom poslodavci nisu oduševljeni takvim pričama. Jer ponekad misle i ono 'možda su došli/e da se provode, neće raditi dobro', itd itd. Stvarno morate biti ozbiljan za ovaj posao. Ako se plašite da nećete uspeti zajedno, možda možete da nađete posao u istom gradu. To je najbolja solucija", zaključila je Mila.

