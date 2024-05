KOLIKO 'NIKOLA JOKIĆ' DOPRINOSI NA RADNOM MESTU? Za ljudima njegovog profila se gazde utrkuju, po potrebi vođa ali i šegrt

Srpski košarkaš Nikola Jokić postao je po treći put u poslednje četiri godine najkorisniji igrač (MVP) regularnog dela NBA lige. Košarkaš Denver Nagetsa tako se priključio eliti koja ima najmanje tri ovakva priznanja.

Pored Jokića tu su Karim Abdul-Džabar (6), Majkl Džordan (5), Bil Rasel (5), Vilt Čemberlen (4), Lebron Džejms (4), Mozes Meloun (3), Leri Bird (3) i Medžik Džonson (3).

Nikola Jokić nije samo NBA statistički fenomen već je i nepresušna inspiracija sportskim novinarima i komentatorima u trci da što originalnije i tačnije opišu centra Denver Nagetsa. Oduševljenje njegovim rezultatima, igrom i ugledom nikako da splasne. Prilično je zanimljivo čitati redove sportskih znalaca, pa i onih manje stručnih, u kojima pronalaze prave reči kako bi opisali igru i košarkašku pojavu kakva je Nikola Jokić, rođen pre 29 godina u Somboru, visok 2.11 metara, sada trostruki MVP.

foto: Denver/Instagram

Ali, još је zanimljivije čitati analize Jokićeve igre sa stanovišta biznisa i iz pera eksperata za razvoj kompanija, formiranje timova ili pravljenje poslovnih strategija.

Sa sportske klupe

Može li se ovaj momak kada je na parketu opisati u jednoj reči i u to u onoj koja ga izdvaja iz mora prvoklasnih košarkaša? Sa sportske klupe govoreći, Jokić je kao igrač:

Glavni

Efikasan

Inteligentan

Spor

Jedan od skorašnjih, a zanimljivih sportskih komentara (sa Njujork tajmsa) na Jokićevu igru bio je:

- Sporost? E, to je već nešto. To je njegov poseban začin… Brzina kojom igra, tačnije, nedostatak brzine, izdvaja ga u brzoj NBA ligi. Kao dva puta najkorisniji igrač mogao bi da napiše knjigu sa uputstvima za igru koju je savladao – Košarka i lepa umetnost sporosti.

Kao logični nastavak prethodnom, usledio je komentar sportskog kolege koji je još dodao:

- U ovom konkretnom košarkaškom sportu ne radi se samo o tempu i sprintu. Jokić može da se kreće prilično brzo i to je jednako dobro. Kada je na terenu, bez obzira na okolnosti, izgleda da kontroliše vreme. Kreće se gde hoće, kada hoće, dok se svaki drugi igrač izbezumljeno vrti po terenu.

foto: AP David Zalubowski

Sa poslovne klupe

Sa poslovne klupe posmatrano, Jokić je takođe velika inspiracija i tema za analizu. Izazov je koji sebi postavljaju i veliki poslovni analitičari, pa možete pročitati poveći broj tekstova u kojima se Jokić postavlja kao model timskog igrača kojeg svaka kuća treba da ima.

Džef Hejden je zapisao:

- Uz svu statističku moć, Jokić je prototip za ’lepak’. On postavlja blokove, asistira, dodaje, šutira, skače. On je superzvezda koja i igrače oko sebe čini boljim. On je jedan od onih igrača koji dobijaju organski tripl-dabl. On igra utakmicu, svaku utakmicu.

- Njegovih će biti 45 koševa, 25 skokova i 18 asistencija. Pametan je, ume da šutira, ume da doda, igra timski, brine o pobedi, skroman je.

On je igrač kakvog želite u timu - završio je poslovni analitičar Džef Hejden.

’Nikola Jokić’ u vašem timu

Kako zapravo radi jedan Nikola Jokić u jednom timu u jednoj kompaniji?

To je osoba koja čita situacije i ponaša se u skladu sa tim . Nekad vodi, nekad prati, a nekad izlazi iz okvira opisa svog posla i uradi sve šta treba da se uradi. Pravi korak napred, korak nazad, iskorak, u zavisnosti od okolnosti.

. Nekad vodi, nekad prati, a nekad izlazi iz okvira opisa svog posla i uradi sve šta treba da se uradi. Pravi korak napred, korak nazad, iskorak, u zavisnosti od okolnosti. Dosledno dobro radi šta god da radi i to bez drame . Njegovi rezultati i akcije govore umesto njega.

. Njegovi rezultati i akcije govore umesto njega. On je ’lepak’, a svakom timu je potreban lepak. To je ona osoba koja rešava probleme pre nego što postanu problemi . To je onaj deo tima koji uredi međuljudske odnose i pre nego što postanu komplikovani.

. To je onaj deo tima koji uredi međuljudske odnose i pre nego što postanu komplikovani. Ljude oko sebe čini boljim – uključi ih u igru, pruži pravovremenu asistenciju, pomogne u odbrani i ponese teret kada drugi posustanu.

foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Dobro je da se zapitate da li već u svom timu imate ovakvog čoveka. Sigurno imate nekoga ko daje odlične rezultate, za koga ste sigurni da je predan timu. Ali, vaš MVP može biti samo osoba koja tiho radi i drži sve na okupu. I da promeni kuću i tim, sigurno bi radila to isto i sa svojima ponela pobedničku titulu.

Dobro bi bilo da prepoznate Nikolu Jokića u svom okruženju i da ga nagradite. Jer, bez ovakvog ’lepka’ teško da ćete se popeti na tron.

(Kurir.rs/Bonitet)