JAGODA SE 40 GODINA BAVI 'MUŠKIM' POSLOM: Nekad se plašili da im ona vrši usluge, a danas je prva adresa kad im treba VULKANIZER!

Želeći da pomogne svom mužu koji je povredio kičmu, Jagoda Veljković (65) je pre 40 godina počela da se bavi "muškim poslom". Neverovatna Borčanka je odlučila da "zavrne rukave" i da postane vulkanizer, iako je pre četiri decenije retko koja žena obavljala taj zanat.

- U trenutku kad je muž povredio kičmu imali smo dvoje male dece i nije imao ko da radi. Nismo imali novca da platimo radnika i zajedno smo, uz njegovu priču i moj rad, prevazišli taj period. Počeli smo da radimo zajedno, a onda sam se osamostalila. To sam uspela uz njegovu pomoć - započela je razgovor vulkanizerka Jagoda Veljković.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Kako nam je otkrila, bilo joj je mnogo teško da nauči vulkanizerski posao i često je pomišljala da odustane. Prema njenim rečima, bilo ju je sramota kad mušterije dođu, a ona ne zna da obavi posao.

- Kad je muž bio pored mene, sve je bilo dobro, ali kad ostanem sama onda su mi pomagale mušterije, mahom Borčani. Inače, vulkanizerski posao na prvom mestu mora da se voli kako bi sve prošlo kako treba - nastavlja Jagoda.

Mala greška ili neznanje, kako kaže, može da dovede u minus. Mora da se obraća pažnja na svaki detalj.

- Nije svejedno raditi i gledati. Kad se gleda, to je lako ali kad se radi mora da se znaju tačke gde se radi, šta se radi, pogotovo sad kad su skuplji automobili, mali profili na gumama. Mora baš da se vodi računa - objasnila nam je sagovornica.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Jagoda je ispričala i da su se mušterije pre 40 godina plašile kad vide da posao na njihovim vozilima treba da obavi žena.

- Nije im bilo svejedno. Ali Borčani se nisu plašili, nisu imali drugi izbor, tako da je to tako ostalo. Sad više nema toga, to je bilo na početku. Ljudi su se plašili, ali sam ja iza sebe imala muža koji je govorio: 'Sve što pogrešiš, plaćamo i mušterija ne može da bude oštećena'. Tako sam nastavila da radim do današnjeg dana. Sad kad čujem da je nekom neobično što se žena bavi vulkanizerskim poslom, znam da nije naša stalna mušterija, da je u prolazu - kazala je.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Navela je da radi od 8 ujutru do 17 časova i da joj to ne predstavlja napor. Prema njenim rečima, zdravlje joj je malo popustilo, pa se nekad desi da ne radi, ali je, uglavnom, u radnji. Napomenula je da njene mušterije nisu zahtevne i da je podjednako razumeju i žene i muškarci. Često se dešava da žene koje dođu kod vulkanizera same iznose gume iz vozila.

- Žene koje žele da pomognu su, uglavnom, one koje su samostalne. Muškarci nemaju potrebu da pomažu jer ja sve radim sama - zaključila je razgovor Jagoda Veljković iz Borče.

1 / 13 Foto: Uroš Arsić/Mondo

kurir.rs/mondo.rs