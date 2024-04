TOŠA HOBI PRETVORIO U POSAO IZ SNOVA: Nije mogao ni da zamisli da će za to biti plaćen, jedan od retkih koji se time bavi u Srbiji

Još kao dete Mladen Tošić trčao je za motorima, gledao vozače dvotočkaša iz drugih država koji krstare našim krajevima, i maštao o svom prvom motociklu. Ljubav iz detinjstva postala je strastveni hobi, a onda je Mladen, koga zbog prezimena svi zovu Toša, našao način kako da taj svoj hobi pretvori u posao. Pokrenuo je agenciju za mototurizam, jednu od retkih u našoj zemlji koja se bavi ovom vrstom usluga.

On u Beogradu dočekuje lokalne ili turiste iz sveta, organizuje i vodi ih na putovanja na motociklima po Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Osim u vožnji, oni mogu da uživaju u prirodi, da probaju lokalne gastronomske specijalitete i obiđu istorijske znamenitosti.

foto: Shutterstock

Jedna od najboljih reklama za Srbiju

Šta će sve videti i gde će putovati, zavisi od dužine ture, koja može da traje od jednog dana do dve nedelje.

- Oko 90 odsto turista dolazi preko okeana, najviše iz Sjedinjenih Američkih Država. Evropljani, uglavnom, putuju na svojim motorima. To su sve mahom ljudi koji su već obišli više od 50 zemalja, vozili se na motociklima po raznim kontinentima. Kada se tura završi, odlaze sa sjajnim utiscima i većina ove naše predele smesti u top tri destinacije na kojima su ikad bili. Vrate se sa drugačijom slikom Srbije od one sa kojom su došli. Oni su nam najbolja reklama, i preko preporuka ranijih putnika nam dolaze novi. Uopšte se ne oglašavam nigde, ovo mi je mislim prvi intervju koji dajem – sa osmehom kaže Toša.

foto: Profimedia

Naš sagovornik ne može da sakrije sa koliko radosti „ide“ na posao i ponekad se pita da li je moguće da živi od onoga što najviše voli. Mada, dodaje, zarada nije prevelika, jer se radi nekoliko meseci godišnje.

Ozbiljna priprema pred put

Pre nego što je, pre 15 godina, počeo ovim da se bavi, Mladen je živeo na Kipru, pa na Novom Zelandu, u Australiji i u Kanadi. Motocikli su bili samo hobi. Onda je odlučio da se vrati u Srbiju, osnuje agenciju „Beyond Usual Motorcycle Tours and Rentals“ i hobi pretvori u posao.

Iako deluje kao zabava, kaže, njegov posao je izuzetno odgovoran i traži temeljnu pripremu.

foto: KURIR

– Kada krenemo na put, ja sam i turistički vodič, i motociklista koji brine o njihovoj bezbednosti, i prevodilac i mehaničar, a sertifikovan sam i za pružanje prve pomoći – kaže Mladen Tošić.

Takođe, nudi im i kompletnu uslugu.

- Sačekam ih na aerodromu, vozim do hotela, tamo su im već spremni motori. Rute i sve što ćemo na njima videti i probati unapred su pripremljene. Sve najviše fascinira nestvarna priroda kroz koju se vozimo, ali ih upoznajem i sa našom istorijom, arhitekturom, gastronomijom…- objašnjava on.

Za sedam dana pređu po 2.000 kilometara

Ture su grupne, a maksimalan broj putnika je deset. Naš sagovornik kaže da mu je važan svaki putnik koji želi da obiđe naše krajeve, pa i ako se za neki termin prijavi samo jedna osoba, kreću na put, i obilaze sve, kao da je cela grupa tu.

foto: Profimedia

Svi njegovi putnici voze, takozvane, adventure motocikle, pogodne za duža putovanja. Na njima, recimo, za sedam dana, pređu i do 2.000 kilometara. Svaki dan im je različit. Obiđu i planine i Jadransko more, putuju pored Dunava, Save, Drine, Tare…Ako su na trodnevnom obilasku Srbije, obilaze Viminacijum, Nacionalni park Đerdap, Rajačke pimnice, Gamzigrad, Resavsku pećinu, Kopaonik, Rudnik i gradove na ovoj ruti. Ako idu i kroz BiH i Hrvatsku, osim znamenitosti Srbije, videće i Plitvička jezera, Jadransko more, Sarajevo, Mostar, Banja Luku, Split…U Rumuniji, između ostalog, idu i do Drakulinog dvorca. Ali na svim turama, najvažniji deo je priroda, predeli u kojima uživaju dok voze.

– I ja se ponekad pitam da li je moguće da me neko plaća da uživam u vožnji i prelepoj prirodi. Ali, sve u vezi sa ovim poslom je ljubav. Ne može čovek ovim da se bavi ako ne voli. Ne postoji škola, niti kurs za mototurizam. Tu se ulaže veliko iskustvo i znanje sticano decenijama. Nije tu ni zarada motiv, jer samo šest meseci godišnje traje sezona – navodi on.

foto: Profimedia

Sa oldtajmerom – atrakcija u Beogradu

A i kada nije na velikim turama, Mladen se ne odvaja od motora, kojih je do sada promenio više od 50. Prvi je kupio kada je imao 21 godinu. Vlasnik je crvenog oldtajmer motocikla sa prikolicom sa strane, starog 51 godinu, nalik onima kakve gledamo u filmovima o Drugom svetskom ratu.

To je posebna atrakcija, pa turiste vozi po Beogradu i okolini, a mogu da uživaju i oni koji nemaju vozačku dozvolu za motocikl.

Motori su mu, kaže, profesija, hobi i sport. Veliki je ljubitelj i učesnik trka oldtajmer motora. A i vlasnik je velike moto-biblioteke.

foto: EPA/NYEIN CHAN NAING

Ranije se bavio i obukom ljudi koji žele da voze motore, dok ona nije uvedena u auto-škole.

– Nisam se pokajao ni kada sam se vratio iz inostranstva u Srbiju, a kamoli što se bavim ovim poslom. Najteži deo je što, kada dođe sezona, mnogo vremena provodim van kuće. Ali uživanje u vožnji i u prirodi ne mogu da dočaram rečima i uporedim ni sa čim drugim – zaključuje Mladen Tošić.

kurir.rs/poslovi.infostud.com