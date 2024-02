VUČIĆI VEĆ 30 GODINA USPEŠNO STVARAJU POSEBNE PROIZVODE: U šumama se retko nalaze, neki su kao LEK, a posla ima tokom CELE GODINE

Usred Brzeća pokraj puta izloženi sokovi, sirupi, slatka, džemovi, pekmezi napravljeni od zlata Kopaonika – divlje borovnice, jagode, kupine, maline, šipka i drenjine. Dopunjeni su i tradicionalnom šljivom, jer ovo je i šljivarski kraj, a tu je i rakija od divlje kruške, specijalitet za ljubitelje dobrog domaćeg pića.

Vredni Milenko Vučić od ranog jutra do zalaska sunca prodaje ono što je njegova porodica napravila u obližnjem selu Vlajkovci smeštenom na 600 metara nadmorske visine. Na vreme su uvideli šta to gost traži i krenuli da proizvode.

- Devedesetih sam počeo da radim u hotelu „Junior“, još tada je postajala potreba, a gosti su se raspitivali da li ima domaćih proizvoda da kupe i ponesu, ono što ih podseća na ukuse detinjstva. I tako se odlučim 1993. godine da počnem, prvo smo registrovali poljoprivredno gazdinstvo i započeli sa slatkom od divlje borovnice i šumskih jagoda. Sada imamo tridesetak svojih proizvoda - priča Vučić.

foto: Profimedia

Porodica je oduvek bila uključena u ceo proces – od branja šumskih proizvoda do proizvodnje. Supruga Sanja, kćerka Sandra i sin Stefan zajedno sa Milenkom neumorni su u radu. Bere se šumska jagoda, divlja borovnica, malina i kupina. Kad ne sakupe dovoljno – otkupljuju od najvećeg otkupljivača u Brusu.

Kopaonik je blagorodan, sirovine ima dovoljno preko cele godine. Kraj je bogat sa borovnicom, šumskom jagodom i kupinom, divljom malinom. Samonikla borovnica se prostire na 300 hektara na planini.

- Ova divlja borovnica sa Kopaonika je među najkvalitetnijom. Ručno se bere, a najbolji period za branje je u avgustu kada je plod najkvalitetniji. Beremo na prostoru iznad 1.400 metara od Brzeća ka Zaplanini gde se nalazi rudnik ka vodopadu „Jelovarnik“ u podnožju Kopaonika, i gore od zimske službe za održavanje puteva prema centru planine - nastavlja Milenko.

foto: Shutter.

Osim što prodaju u Brzeću, proizvode po narudžbi šalju i svakog dana brzom poštom, imaju svoje stalne kupce.

- Zadovoljni smo svojim radom, jer nam se kupci vraćaju i kvalitetom stičemo nove. Nema lepše nego čuti da su ovi ukusi - ukusi detinjstva. Receptura je stara još onako kako su moji stari pravili. Još je aktivan i šporet smederevac i kazan za rakiju - priča Vučić.

U maju počinju proizvodnju meda od borovih iglica, inače odličan melem za grlo i protiv prehlade. Onda sledi šumska jagoda, malina, borovnica, kupina i sve se u poznu jesen završava sa drenjinom i šipkom. Drenjinu je baš teško brati – to je prvi proizvod koji cveta, a poslednji sazreva. Pun je vitamina.

- Uglavnom kuvamo sirovinu odmah po berbi. Obavi se pasterizacija. Svi naši proizvodi su isključivo od voća i šećera. Najvažnije je da nema aditiva, konzervansa, ni vinobrana. Pasterizacija je bitna, jer zahvaljujući njoj proizvod može da se čuva dve godine - objašnjava Milenko.

foto: EPA/ GEORGI LICOVSKI

Koliko je lekovita, ističe da svedoče kupci koji su imali odlične reakcije organizma nakon konzumiranja.

- Velika je razlika između divlje i pitome borovnice, ne samo po ukusu već i po količini korisnih materija po ljudsko zdravlje. Ona je lek - kaže on.

Među svim proizvodima Poljoprivrednog gazdinstva Vučić našla se i smokva. U Vlajkovcima ne može da uspeva, ali daje plodove u selima na nižoj nadmorskoj visini, odakle i stiže u džem i slatko, za koje se Milenko odlučio da pravi, jer su ga kupci tražili.

A među sokovima, sirupima, šest vrsta džemova i slatka našao se i ajvar. Postao je kopaonički brend, a kako i ne bi, kvalitetom se došlo do proizvodnje od čak skoro 80 odsto.

foto: Promo

- Papriku kupujemo, ajvar se pravi po staroj recepturi. Pečemo je na drva i to daje odličan ukus. Sve što se proizvede, to se i proda. Vredan je narod, svi se borimo da uspemo u životu - poručuje proizvođač.

Još je Milenkov otac zasadio 150 stabala šljive, čačanske rodne, čačanske ranu i stenlej. Peče meku i ljutu.

- Najvažnije je odvojiti metil alkohol i alkohol, a kad pijete otkriću vam da ne smete da osetite rakiju u grlu, već u stomaku. E ta je dobra - savetuje Mile.

Milenko kaže da je najlepša i posebna rakija od divlje kruške, koja raste u šumi gde nema pristup niko, sem njega.

foto: Shutterstock

- Divlja kruška je sitna, teško je naći, još teže nabrati, a ono što je posebnom čini jeste što ni ne rađa svake godine. To je najbolja rakija od svih koje sam proizveo. Za litru je potrebno nabrati od deset do 12 kilograma, zato je i njena cena 2.000 dinara za litar, ali nema bolje. Ukus je specifičan i lepo miriše baš na krušku - kaže on.

Brzeće je naročito dobilo na značaju kada je sagrađena gondola. Od tada je više i turista. Gradi se i širi selo.

- U sezoni smo od devet do pet svaki dan i leti od juna do kraja avgusta. Najteži je zimski period, kada je mnogo hladno, a temperature su u debelom minusu. Uglavnom kupci kupe kad dođu, ali mnogo više kad odlaze. Svakog dana imam sve više mušterija, broj se ne smanjuje i to je za mene najveća potvrda mog rada - zaključuje Vučić.

kurir.rs/Plodna zemlja