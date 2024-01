KAD JE BILO 13, JA SE OKRENUO I OTIŠAO Ovo je Milorad, čija je moravka oprasila 22, to se ne pamti! A tek koliko država para daje

Milorad Mišo Simić, iz selaObajgora, nadomak Bajine Bašte, postao je preko noći poznat u celoj Srbiji kad je krmača rase moravka u jednoj od njegovih štala oprasila čak 22 praseta, što se ne pamti!

Ova rasa svinja inače prasi od 8 do 10, a najviše 12 prasića. Stočari širom Srbije ostali su zatečeni pa su mu na mnogim portalima, mrežama od sveg srca čestitali to bogatstvo, jer upravo to i jeste! Čak 22 praseta u domaćinstvu čoveka kome je to život i izvor prihoda.

- Kad ih je bilo 13, ja sam se okrenuo i otišao, priča Milorad koji je propratio kako se krmača prasi do 13. praseta, misleći da je to kraj, a kad je ujutru ušao u obor nije mogao da ih prebroji.

A to što država daje, to je dobra para u startu! - To što država daje 24.000 po grlu i 31.000 dinara za prašenje, to je dobra para u startu! A prase se dvaput godišnje... Što je najvažnije, one sa veterinarom ne razgovaraju, veterinar nema tu šta da traži, kaže Milorad i objašnjava da one idu po šumi, same se hrane, traže, jedu i bagremovu granu... To jede, to melje... a on po grlu samo da po kilo kukuruza dnevno.

Ostao je zatečen, nekoliko je puta brojao i stvarno - 22! Dosad je rekord bio 15. Njegove svinje su rase "moravka", crne su boje, a on je registrovani odgajivač ove autohtone sorte svinja.

Svinje veći deo vremena provode na otvorenom, naročito leti, kada ih izvodi na pašu, ograđuje žicom, a "čuva" ih solarna čobanica.

I u ovom periodu izlaze iz štale, otporne su na hladnoću, uživaju kopajući korenje korova, pa ujedno na ovaj način gazdi čuvaju imanje od trnja i vrzina.

Miša sa suprugom ima šestoro dece, 11 unučića, zetove i snaje, pa ih je ukupno 23! Nedavno mu se doselio i unuk Filip sa svojima iz Užica i on je sada glavni pomagač dedi kad je reč o svinjama. Veli, sviđa mu se na selu a od poslova mu je najzanimljiviji baš ovaj sa svinjama.

Mišine moravke vole blato ali neće da spavaju na mokrom.

