RADIO SAM S LIKOM, DOBRA POZICIJA, VELIKA PLATA, GOSPODIN ČOVEK Ali bi mi sumnjivo! Šok-priča srpskog gastarbajtera o Engleskoj

"Putuju ljudi ovde vozom po dva sata od kuće do posla i posle još dva nazad od posla do kuće, ali nije to ovde ništa specijalno, već su navikli na to, ali ima i mnogo gorih slučajeva", priča u kameru naš čovek" a "Engleski gastarbajter", Aleksandar iz Srbije koji već skoro 10 godina živi i radi u Kraljevstvu, tačnije u njegovom delu - Engleskoj.

On na svom Jutjub kanalu video-kamerom beleži svoja iskustva o svakodnevnom životu i radu u toj zemlji, platama, poslovima ali i kulturološkim razlikama između Srba i Engleza, kojih ima i te kako.

- Radio sam s likom, on je inače menadžer, dobra pozicija, velika plata, odgovoran posao, a kad ga čovek ovako pogleda, rekao bi gospodin čovek... uvek doteran, odelo, kravata, sve na mestu... Međutim, ono što je meni bilo sumnjivo jeste to što je radno vreme bilo od 9 do 5, a ja sam živeo deset minuta pešice od tog posla, ja dođem na posao i ja kad dođem u 9, on je tamo, nekad dođem ranije, on je tamo i ne samo da je stigao nego u punoj pari, skuvana kafa, otvoren laptop...

foto: Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

A znam da tip živi daleko od posla, da ne živi tu u mestu, dva sata mu treba kolima da dođe i pitam se kako mu to uspeva da tako stigne jer je od 6 ujutru do pola 10 potpuni kolaps na tom kružnom putu sa četiri trake oko Londona, budu gužve nenormalne pa se nešto desi, policija blokira, pa umesto u 9 dođeš u pola 11 pa moraš da ostaneš duže da odradiš te sate, pa si nervozan... - priča Aleksandar i objašnjava da tamo ko god može dolazi na posao kolima jer je voz užasno skup, i moraš da vodiš računa o polascima, plus da pešačiš od voza do kuće i do posla... Sam si svoj gazda, kreneš kad hoćeš, još ti jeftinije...

- I pitam ja njega kako on to uspeva da uvek stigne na vreme i nikad ne zakasni, a on meni kaže: Ja spavam u kolima, probudim se u 4, vozi auto-putem, onda dođe i parkira se ispred firme oko 6 i tu spava do pola 9 jer mu je firma plaćala parking ispred zgrade, onda oko pola 9 uđe u firmu, presvuče se u odelo, skuva kafu, sedne i radi... - priča Aleksandar i dodaje: Onda je na poslu ostajao do 6 ili 7 uveče da izbegne tu gužvu na putu, tad sedne u kola dođe kući oko pola 9 ili 9, malo s familijom i na spavanje, i opet ujutru ustajanje u 4, i tako svaki dan...

- I da ne bi čovek totalno poludeo od takvog načina života i putovanja, firma mu dala da radi jedan dan od kuće po izboru, on je uzeo sredu, pa je mogao malo duže da spava, da se odmori, da ima više vremena za sebe i porodicu... Inače, oni žive za vikend, tad se troše pare, tad se ide u šoping, tad se ide negde, provodi se vreme sa porodicom, kaže Aleksandar dodajući da njegov slučaj nije jedinstven, ima svakavih i onih koji do posla i sa posla putuju svakog dana i po četiri sata.

