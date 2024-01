OVAJ POSAO DOŽIVEO JE PRAVI BUM U SRBIJI! Mnogi počinju kod kuće iz hobija, a diploma vam nije potrebna! ZARADA ODLIČNA

Za one koji se bave keteringom pripremanje hrane je uživanje, zadovoljstvo ali i umetnost. Izazov u tom poslu je zadovoljiti različite ukuse, a da istovremeno sve što je posluženo izgleda lepo.

Brz tempo života ali i popularnost korporativnih i privatnih proslava doveli su do toga da danas retko može da se zamisli bilo koji od ovih događaja bez angažovanja profesionalaca koji će razna jela spremiti, servirati i doneti na željenu adresu.

Iako su prve firme keteringa u Srbiji nastale pre nešto više od dve decenije, čini se da je ova delatnost u punom jeku poslednjih godina. Prema podacima Agencije za privredne registre, broj firmi u Srbiji sa pretežno ovom šifrom delatnosti u 2023. godini uvećao se za više od 60% u odnosu na prethodnu godinu. Tako je od početka januara do početka decembra prošle godine, kako su za Infostud rekli u APR-u, registrovano ukupno njih 233 koje se bave keteringom, od čega je 198 preduzetnika i 35 privrednih društava, dok je taj broj 2022. godine iznosio 145, odnosno 123 preduzetnika i 22 privredna društva.

BEOGRAD NA VRHU Podaci APR-a takođe pokazuju da je Beograd ubedljivo na vrhu lestvice po broju firmi koje se bave pripremom i posluživanjenjem hrane. U ovom trenutku u prestonici do sada ih je registrovano ukupno 496, na drugom mestu je Novi Sad koji ima 88, a za njim sledi Pančevo sa 54.

foto: Profimedia

Nije neophodna škola, ali umeće jeste

U Beogradu već šest godina posluje i Tijana Vučković, vlasnica firme za ketering Food Studio STAV. Kako kaže, kod nje strast prema kuvanju datira iz detinjstva.

– Još u osnovnoj školi se javila ljubav prema kulinarstvu. Oduvek sam nešto spremala i eksperimentisala u kuhinji ali nikad nisam razmišljala da ću se ozbiljnije time baviti. To je došlo iz hobija. Prvo sam pripremala za prijatelje i njihove proslave, rođendane. Kada je sve počelo da se fino razvija, uz ohrabrivanje supruga i mog oca, odlučila sam da napustim stari posao. Dala sam otkaz i upustila se u ovu avanturu – kaže Tijana.

Njeno mišljenje je da ne morate biti kuvar da biste se bavili keteringom, ali ako jeste to samo može da pomogne.

foto: Profimedia

– Te neke finese koje školovani kuvari znaju znatno olakšavaju posao. Prvih godinu dana meni je ogromna moralna podrška bio drug koji je kuvar i znala sam da na njega mogu da se oslonim za svaku nedoumicu u vezi sa pripremanjem hrane. I tako sam ujedno radila i iz prve ruke učila cake – priča Tijana.

Ovaj posao zanimljiv je, između ostalog, jer vam za njegov početak nisu potrebna velika novčana sredstva. Ipak, profesionalna kuhinja značajno će vam olakšati spremanje. Konvektomat ispeče u cugu nešto što u kućnim uslovima ne možete nekoliko sati da postignete.

– Za početak možete raditi u kući. I ja sam tako krenula. Ali onda ponuda mora da bude prilagođena tim uslovima. Neophodno vam je dosta ljudi sa strane koje ćete angažovati. I to je sve ok, dok radite manje porudžbine. Ali mi sad već radimo sa firmama, ambasadama. Količine hrane su velike. Profesionalna ugostiteljska oprema se podrazumeva i to mora da se kupi. Pored toga, treba da ispunjavate standarde koji su propisani u radu sa hranom – objašnjava ona i dodaje da se neretko dešava da klijent, na primer, pre porudžbine na uvid traži sanitarne knjižice zaposlenih.

A da su ideja i mašta u ovom poslu siguran preduslov na putu ka uspehu potvrđuje i Miljana Ivanović iz Niša, poznatija pod imenom Miljina kuhinja. Njene daske sa hranom postale su poznate i izvan Srbije.

– Veliki sam perfekcionista i sve mora da bude kako sam zamislila. Ideje su moje jer volim da sve bude autentično i da ima lični pečat. To savetujem svima koji se u ove vode upuste. Da budete svoji – ističe Miljana.

foto: Shutterstock

I njeni počeci vezani su za rad od kuće.

– Ja sam i pre korone počela da radim ovaj posao. Ali onda sam u sedmom mesecu trudnoće preko noći postala samohrani roditelj jer mi je muž poginuo. Morala sam da nastavim gde sam stala, ali da zapnem duplo više. Ako sam ja mogla, sa bebom od mesec dana i starijom ćerkicom da pravim 1.000 krofni dnevno u svojoj kuhinji, sigurna sam da svako može da počne kod kuće. To, naravno, ima i svojih pozitivnih strana. Na primer, meni je značilo da radim noću dok deca spavaju, a onda hranu isporučim ujutru – kaže Miljana.

Društvene mreže kao odličan vid marketinga

I dok je tržište keteringa za vreme pandemije Covida ozbiljno stagniralo, Miljani je baš tada posao počeo da se razvija.

– Meni je Instagram dosta pomogao kao reklama. Tamo sam slikala i snimala svoje radove. Onda sam dobila poziv za gostovanje u jednoj poznatoj TV emisiji i posle nje me je zapratilo 10.000 ljudi. Nakon toga su krenule porudžbine vrtoglavo da rastu i to i danas traje – priča ona.

Kako kaže, najlepši osećaj u ovom poslu je kada vidite oduševlljenje klijenata, a ponekad se desi da postanete i vi deo njihovih proslava.

(Kurir.rs/Infostud)