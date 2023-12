SVI IH IMATE U KUĆI, A VRANJANKA OD NJIH RAZVILA BIZNIS: Odlučila da PROFITIRA, pa izašla na pijacu! Svi živi dolaze OVO DA KUPE

Pet igala potrebno je da se ispletu vunene čarape od "vunene pređe", objašnjava penzionerka D.M (66) iz Vranja. Već tri godine plete od ovčije vune čarape i popke i kaže da joj je to razonoda koje se ne odriče otkad je u penziji. Među mušterijama i mladi i stariji bez izuzetaka.

A da vunene čarape mogu da budu i poseban poklon sa posebnim povodom naša sagovornica otkriva za Kurir.

"Od veličine čarapa zavisi koliko ide pređa, koliko ide ta pletenina. Vunena pređa je od vune ovce. Sve zavisi od veličine čarapa, ali potrebno je oko 200 grama pređe", napominje naša sagovornica.

Na pitanje koliko je vremena potrebno za izradu čarapa odgovara:

"A vremenski to zavisi koliko pletete dnevno. Ako pletete ceo dan par čarapa biće gotov za jedan dan, ako ne potrebna su dva dana".

Ističe da kupaca ima, jer svi volimo da navučemo tople čarape kada dođe zima.

"Meni je to razonoda sedim kući penzioner sam danas malo, sutra malo prekosutra malo i onda "spletem" čarape. Danas malo radiš po kući, pa izađeš prošetaš. Nije mi to da sednem i da moram danas ceo dan da pletem, ali uklopi se i taj rad". Osim čarapa penzionerka iz Vranja plete i sobne patike tzv "popke".

"iznela sam dva para popki i već sam ih prodala. Popke se brže ispletu, jer su kraće od čarapa".

Cena vunenih čarapa je 700, a popki 500 dinara. Penzionerka D. M. objašnjava ko ih kupuje i zašto.

"Kupuju ih zato što im je hladno i mladi i stariji, zavisi ko kako voli da nosi. I dugo traju godinu dana sigurno neće da se pocepaju. Kupuju i za decu popkice. Nema pravila da li je mlad, star. Ko voli da nosi, on nosi. To je dobro za cirkulaciju to kažu i lekari. Lično ja ih nosim zbog cirkulacije . Vunene čarape zimi, a leti nosim popke. Čak i spavam sa njima iskreno rečeno. Navučem ih i nosim na bosu nogu. Uveče imam jedan par čarapa za spavanje i kad mi se noge zagreju kad treba već da se uspavam skinem sa nogu oslobodim se i to je to".

Otkriva da već tri godine prodaje čarape i popke na vranjskim pijacama, i da ima i stare mušterije.

"Izađem na pijacu u subotu pogotovo kad je toplije vreme i kad imam čarape za prodaju. Na pijaci je više ljudi trguju voće, povrće, a onda kupe i vunene čarape, više se proda. Kupuju ljudi i za poklon", navodi D.M.

Otkriva i anegdotu. Jedna od mušterija se posebno obradovala kada je ugledala na tezgi vunene čarape.

"Baš jutros jedna žena kupila je vunene čarape za poklon. Kaže da je čovek koji je "polažajnik" za Novu godinu i prvi joj dolazi u kuću imao jedan zahtev. Rekao joj je ako mi kupiš vunene čarape doći ću da te "polazim za Novu godinu" ako mi ne kupiš, neću. Ona hoće da joj prvi uđe u kuću zato što joj je srećan "položajnik". I kad je videla čarape rekla je "jao super kako se pogodilo" i naravno kupila je vunene čarape "položajniku"", završava sa osmehom neobičnu priču o vunenim čarapama Vranjanka D.M.