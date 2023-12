MARKO TURISTIČKI "ZAPALIO PREKO BARE" A OSTAO 9 GODINA Radio posao koji NE VOLI pa presekao! Sad ogolio dušu, evo što bi se VRATIO

Životnih promena za pet života iskusili su Marko i Ivona K., par iz Hrvatske koji proteklih devet godina živi i radi preko bare, a ispričali su kako je sve to krenulo, i postoji li nešto što bi ih ikada i vratilo.

On je završio za zubotehničara u Hrvatskoj, a na kraju otvorio svoju kompaniju koja se bavi snimanjem videa. Ona je završila za profesorku nemačkog jezika, a upravo je otvorila sopstveni biznis za psihoterapiju. Oboje su odrasli u Zagrebu, a onda odlučili da počnu ispočetka u Kanadi.

Iako je Marko oko pet godina u Zagrebu radio kao zubotehničar, taj posao, kaže, nikada nije zavoleo. Na prvu veću životnu promenu nagnala ga je sila prilike, otkaz koji je dobio u jednoj ordinaciji. Upisao je kurs, našao posao na jednoj televiziji, a ubrzo se ''bacio'' i u "frilensing" za više medija. Pokušavajući da pronađe bolji život za sebe, par je 2014. odlučio da se preseli u Kanadu gde je bila Markova tetka.

foto: Shutterstock

- Zapadna obala Kanade je bila poznata po filmskoj industriji, a i imali smo gde biti pa sam ja došao turistički da malo istražim situaciju. Prijavio sam se na volontiranje na jednoj kanadskoj televiziji i došao na intervju, ali kada je glavni producent vidio što sam ja radio, hteo je odmah da me zaposli. Pitao me za moj broj socijalnog osiguranja i radnu vizu, međutim ja to nisam imao. Bez toga nisam ništa mogao – rekao je, zbog čega ga je situacija navela na napravi ono što je tada bilo najpametnije, ali i najskuplje, a to je upisati dvogodišnji studijski program za pozorišnog tehničara.

- Odradio sam taj program, počeo da radim i dobio trajni boravak. Eto, u međuvremenu smo se preselili u drugi grad, ja sam otvorio svoju kompaniju, a pre dve nedelje smo polagali ispit kako bismo dobili i državljanstvo – objašnjava. Za sve koje zanima, i Ivona i Marko prošli su taj ispit s tačno odgovorenih 18 od 20 pitanja.

Dosta specifično područje je u kojem Marko radi – snimanje video materijala za agencije i kompanije koje se bave prodajom nekretnina.

- Ovog čime se ja bavim nema u Hrvatskoj jer su ljudi statični. U Kanadi ljudi nekretnine prodaju iz dosade, toliko je daleko od nas. Normalno je kupiti stan za 300.000 dolara, ti ćeš ga za par godina prodati za 500.000, ideš prema gore. Mislim da bi bilo slično da sam ostao, ali opet, ko će ga znati – objašnjava. Paralelno uz Marka, Ivona se kao profesorka nemačkog jezika isprva zaposlila u prodavnici, a onda je počela raditi u banci. Nakon toga je krenula sa savetovanjima, zbog čega je i upisala studije za to i na kraju se zaposlila u kanadskom ministarstvu.

foto: Shutterstock

- To je u Hrvatskoj teško zamisliti. Koja će ti profesorka u 40. godini uleteti u nešto sasvim drugo? Te su stvari puno fleksibilnije ovde – kaže Marko.

Međutim, Kanada je u poslednje vreme na meti kritika zbog visokih troškova života. Cene zakupa odletele su u nebo, prema procenama Statiste, 2022. je zabeležena najveća inflacija u poslednjih četrdesetak godina. U čemu je caka onda, zaista, kako preživeti?

- Stanarina je u vreme našeg dolaska bila oko 800 kanadskih dolara, sada je ona 2.000. Ne znam kako preživljavaju ljudi koji nisu u paru – kaže Marko, ali onda nadodaje:

- Ja uvek kažem isto, a to da je kupovna moć u Kanadi drugačija. Kad sam bio u Hrvatskoj, išao sam da kupim električnu četkicu za zube koja je tada koštala 1.000 kuna (oko 130 evra). Prodavačice u radnji gde su se četkice prodavale imale su platu oko 4.000 kuna (520 evra), što znači da su one mogle da kupe četiri takve četkice. Dok je u Kanadi situacija da su četkice koštale 100 dolara, a ti si s prosečnom platom od 4.000 dolara mogao da kupiš njih 40. Znaš da ćeš imati, to je ta razlika. U Hrvatskoj sam uvek trebao za nešto da štedim. Jednostavnije je taj minimalac ''profurati'' kroz život u Kanadi.

foto: Shutterstock

Da li vam je drago što je to bila Kanada?

- Radije bih da je to Evropa. Kad bih živeo kako živim ovde i imao iste finansijske uslove, radije bih da to bude bliže Hrvatskoj. Kanada je toliko specifična. Ljudi su ovdje malo asocijalni. Teško je, po mom iskustvu, ući u neko kanadsko društvo. Sigurno je lakše mladima, ali ja sam upisao faks sa 33 godine, dok su svi ostali tada imali 18. Naravno da nisam s njima ostao u kontaktu. Druga stvar je i činjenica što je Kanada jako razvedena. Ljudi se često sele, zbog čega se izgubio osećaj zajednice – objašnjava.

U svojih devet godina boravka u Kanadi, Marko je shvatio da je, po njegovom iskustvu, vrlo teško ući u kanadsko društvo, a lakše se razume s drugim doseljenicima koji proživljavaju iste probleme i iskustva kao i ovaj bračni par. Imaju i dosta prijatelja Balkanaca, govori Marko, a njihova druženja - najčešće izgledaju slično.

- Pozoveš nekoga na večeru, malo pojedete i popijete i zezate se. Nađeš se kao i u Hrvatskoj. Što se tiče kafe u kafićima, toga nema. Po takvim kafićima su uglavnom stariji ili ljudi na laptopovima. Ti u Kanadi uzmeš kafu, i ideš dalje, popiješ je u hodu – objašnjava.

foto: Shutterstock

Svako za sebe

- Ja sam radio u firmi s puno mladih ljudi i tamo niko nikoga nije pozvao na kafu ili pivo nakon posla. Prijatelj je isto radio u kompaniji gde je shvatio da ljudi uopšte ne znaju šta se događa u životima njihovih kolega. Gde žive, jesu li u vezi, niko ništa. Svako je za sebe. Jednom ih je i pozvao kod sebe i zabavili su se, ali sve je to jako čudno. Niko ne ništa ne želi da pita da ne bi slučajno ugrozio tvoju privatnost – dodaje.

Prosečni Hrvat se onda teško navikne na takav način života?

- Jako. Ko ostaje ovde? Neko kome odgovara taj finansijski benefit ili neko kome Hrvatska možda više nije dobro mesto za živeti – kaže. U Hrvatsku bi se, govori, vratio odmah kada bi mu se situacija posložila, međutim par je zasad potpuno zadovoljan životom koji žive u Kanadi – u devet godina kupili su svoju nekretninu, našli poslove koji oboje vole, a rutinu ''razbijaju'' odlaskom na putovanja.

foto: Shutterstock

- Moja supruga bi rekla da joj se najviše sviđaju prekrasna priroda, šuma i plaže. Da, to je sve super, ali nakon nekog vremena želiš nešto drugo. Meni se sviđa što nema politike u vazduhu, nigde. Nema te težine ili negative, ljudi to drže za sebe i onda čim tog nema, lagodnije je. Ljudi su ljubazni i relativno pristupačni – poručio je Marko.

Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: M. N.