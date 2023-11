"DRAŽI IM KAFIĆ I KLADIONICA" Drugima je prljavo i smrdi ali Zoranu ne, zato i jeste gazda! Za kilo uzme 500 dinara i dobro zaradi

Zoran je domaćin i gazda iako se mnogi ne bi bavili ovim što on radi čitavog života. I sam kaže da je posao prljav ali on to jednostavno voli kao što neko voli da ode na pecanje - i sve rasproda

Zoran Simeunović iz Zvečke kod Obrenovca pravi je domaćin, poljoprivredom se bavi od svoje pete godine.

Još se seća kako je još kao dečačić u Bosni čuvao svinje pored Drine. Otkad zna za sebe, nije bilo a da u oboru nema makar dve svinje. A danas ih ima 60! Prodao ih je podosta, sad uoči slava, a i još će jer sledi vikend posle 29. novembra, vreme za čuveni svinjokolj u Srbiji.

U njegovom domaćinstvu u Zvečkoj nalaze se primerci koji dostižu težinu i do 350 kilograma, zabeležio je obrenovački RTV Mag.

Zoran je domaćin i gazda iako se mnogi ne bi bavili ovim što on radi čitavog života. I sam kaže da je skup i prljav posao ali on to jednostavno voli kao što neko voli da ode na pecanje. I ništa mu, veli nije teško - ni da ustane u pola noći kad se krmača prasi, pa da to prasence onda i odgaji.

- Prodaće se sve, ne brine ovaj domaćin koji i suši meso, pravi kobasice... Nije lak posao, ali zarada je dobra. Ljudi odustaju jer je prljavo... Ljudi prosto ne vole svinje, neće time da se bakću, vole kafić, vole kladionicu - dodaje Zoran.

Koje su cene Za svinje u klasi kaže da je kilo žive vage od 300 do 360 dinara, a dodaje da je desetak prodao i po 250. Kad je reč o prasićima, Zoran veli skupo je - 500 dinara, plus gore dole...

