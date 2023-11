DOSETIO SE KAKO DA ZARADI NA RAZVODIMA: Uništava uspomene i poklone posle propalog braka, POSAO CVETA a evo koliko naplaćuje VIDEO

Kad vas neko emotivno povredi, najmanje što možete da uradite jeste da obrišete njegove slike s društvenih mreža. A ako ste s tom osobom bili i u braku onda uramljene zajedničke fotografije i albumi uglavnom završavaju u kutiji na tavanu ili kontejneru. Mora se priznati da ima nečeg katarzičnog u cepanju slika bivšeg voljenog bića.

Iako cepanje fotografija sa venčanja nakon propalog braka zvuči jednostavno, u Kini, je uobičajeno ovekovečiti ih na čvrstim akrilnim platnima koja su takođe veoma otporna na plamen. To ostavlja parove koji se razvode s opcijom bacanja slika s venčanja u smeće, što mnogi nerado čine iz straha da bi ih neko mogao prepoznati.

Cepa fotografije rastavljenih

Tu dolazi do izražaja novi poslovni poduhvat iz kineske provincije Šandong. Osnovan od strane mladića po prezimenu Liju, nova kompanija, specijalizovana je za uništavanje fotografija sa venčanja, pomaže klijentima da ostave svoju prošlost iza sebe, istovremeno štiteći svoju privatnost.

“Počeo sam ovaj posao s jednostavnom motivacijom, a to je privatnost“, rekao je Liu za Bailu Video i dodao:

“Fotografije sa venčanja spadaju u kategoriju ličnih stvari koje su veoma privatne tako da postoji velika potražnja za mojom uslugom. Dobili smo porudžbine iz svih pokrajina i opština širom Kine, osim iz Tibeta”, rekao je.

Posao buknuo, slike samo stižu

Lijuova kompanija nudi nekoliko opcija cena – od 7 do 14 dolara (od 750 do 1500 dinara) – u zavisnosti od veličine svadbenih fotografija koje treba da se unište. Kada se postigne dogovor, klijent šalje fotografije u bazu u Langfangu u provinciji Šandong. Ovde osoblje prvo prekriva fotografije sprejom kako bi se osiguralo da se gosti ne vide, a zatim ih stavljaju u veliku mašinu za seckanje. Ceo proces se snima i snimak se šalje klijentu kao dokaz. Pored slika, on uništava i poklone kojih želimo da se otarasimo, bez obzira o čemu se radi.

Ovaj posao je možda jedini te vrste u Kini, ali njegov uspeh je iznenadio čak i njegovog vlasnika. S obzirom na to da druge kompanije oklijevaju da čak i pokušaju da spale slike živih ljudi iz sujeverja, njegov jednostavan posao seckanja fotografija sa venčanja jedno je od retkih dostupnih rešenja koje imaju razvedene osobe.

